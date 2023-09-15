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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 320321322323

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ПриватБанк 3.3 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:09

Re: ПриватБанк

Шановне товариство!
Зверніть увагу - по акції "Кешбек на товари для дому" (https://promos.privatbank.ua/keshbeku_n ... _dlya_domu) #зеленелайно тишком-нишком змінило перелік мсс-кодів, які беруть участь в акції!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:44

Як з універсальної карти можна вивести грн уникнувши комісса? 0.5 відсотка можна перевести на карту для виплат, або р2р на карту іншого банку теж 0.5%.
тут писали , не можу знайти, що є якісь дорожки в інші банки... хто знає як це можна зробити? будьласка, можна в ЛС
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:20

  V2 написав:Шановне товариство!
Зверніть увагу - по акції "Кешбек на товари для дому" (https://promos.privatbank.ua/keshbeku_n ... _dlya_domu) #зеленелайно тишком-нишком змінило перелік мсс-кодів, які беруть участь в акції!

А що змінили, а то не бачив, які були, мене здивувало, що мсс 4900 - комунальні послуги є?
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:28

  vovabelokon99 написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Зверніть увагу - по акції "Кешбек на товари для дому" (https://promos.privatbank.ua/keshbeku_n ... _dlya_domu) #зеленелайно тишком-нишком змінило перелік мсс-кодів, які беруть участь в акції!

А що змінили...

До категорії «Дім та ремонт» Банк відносить торгові операції з наступними МСС.
Було:
1520, 1711, 1731, 1740,1750, 5310, 1761, 5311, 1771, 5331, 1799, 5399, 2842, 5415, 5262, 5712, 5713, 5718, 5719, 5950, 5964, 7641, 7692, 7699, 5021, 5039, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099, 5169, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261.

Стало:
1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 4225, 4900, 5021, 5039, 5046, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5415, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5963, 5996, 5998, 7349, 7394, 0763, 7641, 7692, 7699, 0780, 4215, 5193, 5310, 5999.

І ще не один раз зміниться. Ловить момент :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:40

  Amethyst написав:
  vovabelokon99 написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Зверніть увагу - по акції "Кешбек на товари для дому" (https://promos.privatbank.ua/keshbeku_n ... _dlya_domu) #зеленелайно тишком-нишком змінило перелік мсс-кодів, які беруть участь в акції!

А що змінили...

До категорії «Дім та ремонт» Банк відносить торгові операції з наступними МСС.
Було:
1520, 1711, 1731, 1740,1750, 5310, 1761, 5311, 1771, 5331, 1799, 5399, 2842, 5415, 5262, 5712, 5713, 5718, 5719, 5950, 5964, 7641, 7692, 7699, 5021, 5039, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099, 5169, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261.

Стало:
1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 4225, 4900, 5021, 5039, 5046, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5415, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5963, 5996, 5998, 7349, 7394, 0763, 7641, 7692, 7699, 0780, 4215, 5193, 5310, 5999.

І ще не один раз зміниться. Ловить момент :mrgreen:

А воно одразу показує, шо кешбек нарахований (монеткою в додатку), чи треба самому підраховувати а потім доводити зі скандалом?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:02

Re: ПриватБанк

  Ferlakur написав:А воно одразу показує, шо кешбек нарахований (монеткою в додатку), чи треба самому підраховувати а потім доводити зі скандалом?


Показує відразу.
Але по деяким, де мало б показати - не показує. І тоді - треба доводити скандалом. Ймовірність щось довести #зеленомулайну дуже низька, бо він - #зеленелайно.
І з кожною новою акцією тільки підтверджує свою назву!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:09

[/quote]
А воно одразу показує, шо кешбек нарахований (монеткою в додатку), чи треба самому підраховувати а потім доводити зі скандалом?[/quote]

У мене тільки наступного дня кешбек показало за Епіцентр.
Jonn
 
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