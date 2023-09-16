Почти за 600. А что в ней удивительного? Нормальная оплата за небольшую квартиру. СДПТ, мусор, газ два вида, электричество, воды два-три вида... Думаю, что 6 платежей легко набрать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 вер, 2023 15:33
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