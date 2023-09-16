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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:33

  v57 написав:че за комунал 6 платежей
за 500гр? ))

Почти за 600. А что в ней удивительного? Нормальная оплата за небольшую квартиру. СДПТ, мусор, газ два вида, электричество, воды два-три вида... Думаю, что 6 платежей легко набрать.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:32

  moveton написав:
  v57 написав:че за комунал 6 платежей
за 500гр? ))

Почти за 600. А что в ней удивительного? Нормальная оплата за небольшую квартиру. СДПТ, мусор, газ два вида, электричество, воды два-три вида... Думаю, что 6 платежей легко набрать.

Мова про то, шо банку підозріло, шо аж 6 платежів - і всього 500 гривень. Таке буває в 2012 році, але не в 2023. Дуже мало грошів за 6 видів послуг. Має в сумі бути від двушки. Банк то знає, тому ваші платежі на такі малі суми і здались йому підозрілими)
042013
 
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