Почти за 600. А что в ней удивительного? Нормальная оплата за небольшую квартиру. СДПТ, мусор, газ два вида, электричество, воды два-три вида... Думаю, что 6 платежей легко набрать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 вер, 2023 15:33
Додано: Суб 16 вер, 2023 17:32
Мова про то, шо банку підозріло, шо аж 6 платежів - і всього 500 гривень. Таке буває в 2012 році, але не в 2023. Дуже мало грошів за 6 видів послуг. Має в сумі бути від двушки. Банк то знає, тому ваші платежі на такі малі суми і здались йому підозрілими)
Додано: Суб 16 вер, 2023 17:49
Не мои Не должны быть подозрительными. Абсолютно нормальное явление для коммуналки. Вон, за тепло у меня начислена абонплата 13.30. За мусор тоже что-то похожее. Поэтому уложиться в 500 грн в месяц реально (у меня за двухкомнатную хрущёвку 710 грн в прошлом месяц было, что далеко не двушка), а не меньше шести платежей с тех пор, как каждое предприятие стало требовать оплаты лично ему, а не всё в ЖЭК - норма. Хотя, конечно, Приват может всё.
Додано: Суб 16 вер, 2023 20:03
v57
А никто сейчас почти не живет в хате (иногда родычи наведываются и все. Я в зсу, семья впо в другом городе) - абонплата, квартплата и немного по счетчикам.
Додано: Нед 17 вер, 2023 18:46
Додано: Нед 17 вер, 2023 20:15
Спробуйте окремо по одному платежу проводити. Колись давно була подібна проблема. 8 платежів одразу не пропускало, а окремо - все пройшло.
Заодно і дізнаєтесь - чи то взагалі ніякий платіж не пропускає, чи якийсь окремий
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