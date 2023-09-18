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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
7
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:33

  v57 написав:че за комунал 6 платежей
за 500гр? ))

Почти за 600. А что в ней удивительного? Нормальная оплата за небольшую квартиру. СДПТ, мусор, газ два вида, электричество, воды два-три вида... Думаю, что 6 платежей легко набрать.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:32

  moveton написав:
  v57 написав:че за комунал 6 платежей
за 500гр? ))

Почти за 600. А что в ней удивительного? Нормальная оплата за небольшую квартиру. СДПТ, мусор, газ два вида, электричество, воды два-три вида... Думаю, что 6 платежей легко набрать.

Мова про то, шо банку підозріло, шо аж 6 платежів - і всього 500 гривень. Таке буває в 2012 році, але не в 2023. Дуже мало грошів за 6 видів послуг. Має в сумі бути від двушки. Банк то знає, тому ваші платежі на такі малі суми і здались йому підозрілими)
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:49

  042013 написав:Мова про то, шо банку підозріло, шо аж 6 платежів - і всього 500 гривень. Таке буває в 2012 році, але не в 2023. Дуже мало грошів за 6 видів послуг. Має в сумі бути від двушки. Банк то знає, тому ваші платежі на такі малі суми і здались йому підозрілими)

Не мои :) Не должны быть подозрительными. Абсолютно нормальное явление для коммуналки. Вон, за тепло у меня начислена абонплата 13.30. За мусор тоже что-то похожее. Поэтому уложиться в 500 грн в месяц реально (у меня за двухкомнатную хрущёвку 710 грн в прошлом месяц было, что далеко не двушка), а не меньше шести платежей с тех пор, как каждое предприятие стало требовать оплаты лично ему, а не всё в ЖЭК - норма. Хотя, конечно, Приват может всё.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 20:03

v57
А никто сейчас почти не живет в хате (иногда родычи наведываются и все. Я в зсу, семья впо в другом городе) - абонплата, квартплата и немного по счетчикам.
aleksan1
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 18:46

  v57 написав:че за комунал 6 платежей
за 500гр? ))


сельский, или небольшого города, где иногда даже квартплаты нет
Киев, конечно, 10+ грн/м только за ЖЭК/ОСББ быстро эту цифру подвинет - хоть живи хоть не живи :|
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:15

  aleksan1 написав:v57
А никто сейчас почти не живет в хате (иногда родычи наведываются и все. Я в зсу, семья впо в другом городе) - абонплата, квартплата и немного по счетчикам.

Спробуйте окремо по одному платежу проводити. Колись давно була подібна проблема. 8 платежів одразу не пропускало, а окремо - все пройшло.
Заодно і дізнаєтесь - чи то взагалі ніякий платіж не пропускає, чи якийсь окремий
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 04:33

З мого досвіду:
-Прихват не любить, коли є кілька платежів на однакові суми в одному пакеті. Його тоді часто тригерить, ніби це спроба повторно заплатити за уже заплачене;
-було таке, що не пропускав, коли ім'я платника у шаблоні не співпадало з іменем власника квартири - після виправлення проходило.

Ідею заплатити поодинці підтримую - не раз допомагало знайти проблему.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:02

Re: ПриватБанк

Новий фінт від #зеленоголайна.
На момент оплати мсс підпадав під акцію, це підтвердив навіть оператор в чаті, скрін збережено.
Після внесення змін в перелік мсс, які беруть участь в акції, даний код вже не бере участь в акції, тому без виплат.
Звернення в чат - без результатів!
V2
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