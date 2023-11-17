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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:44

Re: ПриватБанк

3месяца назад открывал депо на 1.5т евро - в обменках и банках такие купюры принимать не хотели. здесь не взяли один полтинник, сегодня выдали новенькими сотками.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:13

  greenozon написав:
  Ой+ написав:
  greenozon написав:Приват дійсно розщедрився на кешбеки, аж дивно

Мені ще і знову КЛ долили вже до 125кгрн. Взагалі приват при грошах.


солідно! навіть не чув таких кейсів
у вас якісь солідні вклади-фоп-інше тут?

Отримую зарплату на картку в приваті вище середньої, депо деякі оперативні залишки на приват-вкладах, декілька разів спустошував картку на овдп, які наступного місяця в грейсі гасив. Зараз приват регулярно нагадує, що я їм винен, скоро знову гаситись. Таке враження, що корезоїд, чи що там, надіється загнати мене, що не потягну грейс.
  Andrey2512 написав:140к не хотів?) 😎

Як запропонують, то не відмовлюсь.
Ой+
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