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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:44
Re: ПриватБанк
3месяца назад открывал депо на 1.5т евро - в обменках и банках такие купюры принимать не хотели. здесь не взяли один полтинник, сегодня выдали новенькими сотками.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:13
Отримую зарплату на картку в приваті вище середньої, депо деякі оперативні залишки на приват-вкладах, декілька разів спустошував картку на овдп, які наступного місяця в грейсі гасив. Зараз приват регулярно нагадує, що я їм винен, скоро знову гаситись. Таке враження, що корезоїд, чи що там, надіється загнати мене, що не потягну грейс.
Як запропонують, то не відмовлюсь.
Додано: Нед 19 лис, 2023 19:54
Re: ПриватБанк
У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄
Додано: Нед 19 лис, 2023 22:01
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