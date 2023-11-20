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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:44
Re: ПриватБанк
3месяца назад открывал депо на 1.5т евро - в обменках и банках такие купюры принимать не хотели. здесь не взяли один полтинник, сегодня выдали новенькими сотками.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:13
Отримую зарплату на картку в приваті вище середньої, депо деякі оперативні залишки на приват-вкладах, декілька разів спустошував картку на овдп, які наступного місяця в грейсі гасив. Зараз приват регулярно нагадує, що я їм винен, скоро знову гаситись. Таке враження, що корезоїд, чи що там, надіється загнати мене, що не потягну грейс.
Як запропонують, то не відмовлюсь.
Додано: Нед 19 лис, 2023 19:54
Re: ПриватБанк
У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄
Додано: Нед 19 лис, 2023 22:01
Додано: Пон 20 лис, 2023 13:26
кешбек
11 вересня 2023 мені зателефонував представник банку і запропонував приєднатися до акції, по якій мало нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки. Ніяких повідомлень мені не приходило, але я приєднався і дійсно за кожну транзауцію я отримував кешбек — це було видно бо під оплатою зʼявлялась монетка, тицнувши на яку можна було побачити суму кешбеку. Я очікував, що 1 числа наступного місяця мені надійде на рахунок вся сума кешбеку зп минулий місяць, але такого не сталося. Я писав заявки з цього приводу і мені відповіли, що згідно правил акції виплати мають надійти на рахунок через місяць від початку, тобто в моєму випадку 12 жовтня. І дійсно 12 жовтня я отримав нарахування кешбеку на свій рахунок. Я продовжував користуватися цією акцією і оплачувати покупки через ПБ. Але 12 листопада виплати не було, як і 13, 14 … і до сьогодні. Я залишав заявку, але її зареєстрували як скаргу і на неї вирішили не відповідати. Сьогодні я взагалі розмовляв більше години по телефону з представником ГЛ, та заявка так і не була сформована, бо вона не може зрозкміти що це за акція, хоча бачить, що нарахування кешбеку відбуваються. В ПБ діє якась незрозуміла схема, що самі представники не розуміють що і як у них працює. На жаль цікаві акції, але повна некомпетентність персоналу.
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:48
Re: ПриватБанк
Здравствуйте. Я не могу забрать в приватбанке 16000 долларов.
Выдают испорченные купюры, грязные 1996 с печатями. Начальник отделение просто смеется в лицо. Я привез ему одну из купюр. Я приезжаю в 7 утра, но отдают деньги грязные, испачканные. Это единственные банк, который такое себе позволяет. Свифтом деньги тоже не вывести.
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:50
Re: ПриватБанк
Эти купюры не берет ни один другой банк!
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:54
Re: ПриватБанк
Підіть в інше відділення Привату.
Додано: Пон 20 лис, 2023 19:31
це в приваті може зайняти не менше 10 підходів
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