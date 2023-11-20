Додано: Пон 20 лис, 2023 13:26

11 вересня 2023 мені зателефонував представник банку і запропонував приєднатися до акції, по якій мало нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки. Ніяких повідомлень мені не приходило, але я приєднався і дійсно за кожну транзауцію я отримував кешбек — це було видно бо під оплатою зʼявлялась монетка, тицнувши на яку можна було побачити суму кешбеку. Я очікував, що 1 числа наступного місяця мені надійде на рахунок вся сума кешбеку зп минулий місяць, але такого не сталося. Я писав заявки з цього приводу і мені відповіли, що згідно правил акції виплати мають надійти на рахунок через місяць від початку, тобто в моєму випадку 12 жовтня. І дійсно 12 жовтня я отримав нарахування кешбеку на свій рахунок. Я продовжував користуватися цією акцією і оплачувати покупки через ПБ. Але 12 листопада виплати не було, як і 13, 14 … і до сьогодні. Я залишав заявку, але її зареєстрували як скаргу і на неї вирішили не відповідати. Сьогодні я взагалі розмовляв більше години по телефону з представником ГЛ, та заявка так і не була сформована, бо вона не може зрозкміти що це за акція, хоча бачить, що нарахування кешбеку відбуваються. В ПБ діє якась незрозуміла схема, що самі представники не розуміють що і як у них працює. На жаль цікаві акції, але повна некомпетентність персоналу.