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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:44

Re: ПриватБанк

3месяца назад открывал депо на 1.5т евро - в обменках и банках такие купюры принимать не хотели. здесь не взяли один полтинник, сегодня выдали новенькими сотками.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:13

  greenozon написав:
  Ой+ написав:
  greenozon написав:Приват дійсно розщедрився на кешбеки, аж дивно

Мені ще і знову КЛ долили вже до 125кгрн. Взагалі приват при грошах.


солідно! навіть не чув таких кейсів
у вас якісь солідні вклади-фоп-інше тут?

Отримую зарплату на картку в приваті вище середньої, депо деякі оперативні залишки на приват-вкладах, декілька разів спустошував картку на овдп, які наступного місяця в грейсі гасив. Зараз приват регулярно нагадує, що я їм винен, скоро знову гаситись. Таке враження, що корезоїд, чи що там, надіється загнати мене, що не потягну грейс.
  Andrey2512 написав:140к не хотів?) 😎

Як запропонують, то не відмовлюсь.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:54

Re: ПриватБанк

У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 22:01

  ramzes4 написав:У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄

Приймає цілодобово, за умови, якщо банк донор відправить. А в цілому план ризиковий. Я би скористався р2р
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:26

кешбек

11 вересня 2023 мені зателефонував представник банку і запропонував приєднатися до акції, по якій мало нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки. Ніяких повідомлень мені не приходило, але я приєднався і дійсно за кожну транзауцію я отримував кешбек — це було видно бо під оплатою зʼявлялась монетка, тицнувши на яку можна було побачити суму кешбеку. Я очікував, що 1 числа наступного місяця мені надійде на рахунок вся сума кешбеку зп минулий місяць, але такого не сталося. Я писав заявки з цього приводу і мені відповіли, що згідно правил акції виплати мають надійти на рахунок через місяць від початку, тобто в моєму випадку 12 жовтня. І дійсно 12 жовтня я отримав нарахування кешбеку на свій рахунок. Я продовжував користуватися цією акцією і оплачувати покупки через ПБ. Але 12 листопада виплати не було, як і 13, 14 … і до сьогодні. Я залишав заявку, але її зареєстрували як скаргу і на неї вирішили не відповідати. Сьогодні я взагалі розмовляв більше години по телефону з представником ГЛ, та заявка так і не була сформована, бо вона не може зрозкміти що це за акція, хоча бачить, що нарахування кешбеку відбуваються. В ПБ діє якась незрозуміла схема, що самі представники не розуміють що і як у них працює. На жаль цікаві акції, але повна некомпетентність персоналу.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:48

Re: ПриватБанк

Здравствуйте. Я не могу забрать в приватбанке 16000 долларов.
Выдают испорченные купюры, грязные 1996 с печатями. Начальник отделение просто смеется в лицо. Я привез ему одну из купюр. Я приезжаю в 7 утра, но отдают деньги грязные, испачканные. Это единственные банк, который такое себе позволяет. Свифтом деньги тоже не вывести.
mailsiteline
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:50

Re: ПриватБанк

Эти купюры не берет ни один другой банк!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:54

Re: ПриватБанк

mailsiteline написав:Здравствуйте. Я не могу забрать в приватбанке 16000 долларов.
Выдают испорченные купюры, грязные 1996 с печатями. Начальник отделение просто смеется в лицо. Я привез ему одну из купюр. Я приезжаю в 7 утра, но отдают деньги грязные, испачканные. Это единственные банк, который такое себе позволяет. Свифтом деньги тоже не вывести.
Підіть в інше відділення Привату.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:31

  mailsiteline написав:Здравствуйте. Я не могу забрать в приватбанке 16000 долларов.
Выдают испорченные купюры, грязные 1996 с печатями. Начальник отделение просто смеется в лицо. Я привез ему одну из купюр. Я приезжаю в 7 утра, но отдают деньги грязные, испачканные. Это единственные банк, который такое себе позволяет. Свифтом деньги тоже не вывести.
це в приваті може зайняти не менше 10 підходів
sens
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