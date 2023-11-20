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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 352353354355 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 59 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 6 2- Погане. Некомпетентне. 12% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 37% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 7 Всього голосів : 59 Додано: Пон 20 лис, 2023 20:20 yuluk написав: 11 вересня 2023 мені зателефонував представник банку і запропонував приєднатися до акції, по якій мало нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки. Ніяких повідомлень мені не приходило, але я приєднався і дійсно за кожну транзауцію я отримував кешбек — це було видно бо під оплатою зʼявлялась монетка, тицнувши на яку можна було побачити суму кешбеку. Я очікував, що 1 числа наступного місяця мені надійде на рахунок вся сума кешбеку зп минулий місяць, але такого не сталося. Я писав заявки з цього приводу і мені відповіли, що згідно правил акції виплати мають надійти на рахунок через місяць від початку, тобто в моєму випадку 12 жовтня. І дійсно 12 жовтня я отримав нарахування кешбеку на свій рахунок. Я продовжував користуватися цією акцією і оплачувати покупки через ПБ. Але 12 листопада виплати не було, як і 13, 14 … і до сьогодні. Я залишав заявку, але її зареєстрували як скаргу і на неї вирішили не відповідати. Сьогодні я взагалі розмовляв більше години по телефону з представником ГЛ, та заявка так і не була сформована, бо вона не може зрозкміти що це за акція, хоча бачить, що нарахування кешбеку відбуваються. В ПБ діє якась незрозуміла схема, що самі представники не розуміють що і як у них працює. На жаль цікаві акції, але повна некомпетентність персоналу. 11 вересня 2023 мені зателефонував представник банку і запропонував приєднатися до акції, по якій мало нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки. Ніяких повідомлень мені не приходило, але я приєднався і дійсно за кожну транзауцію я отримував кешбек — це було видно бо під оплатою зʼявлялась монетка, тицнувши на яку можна було побачити суму кешбеку. Я очікував, що 1 числа наступного місяця мені надійде на рахунок вся сума кешбеку зп минулий місяць, але такого не сталося. Я писав заявки з цього приводу і мені відповіли, що згідно правил акції виплати мають надійти на рахунок через місяць від початку, тобто в моєму випадку 12 жовтня. І дійсно 12 жовтня я отримав нарахування кешбеку на свій рахунок. Я продовжував користуватися цією акцією і оплачувати покупки через ПБ. Але 12 листопада виплати не було, як і 13, 14 … і до сьогодні. Я залишав заявку, але її зареєстрували як скаргу і на неї вирішили не відповідати. Сьогодні я взагалі розмовляв більше години по телефону з представником ГЛ, та заявка так і не була сформована, бо вона не може зрозкміти що це за акція, хоча бачить, що нарахування кешбеку відбуваються. В ПБ діє якась незрозуміла схема, що самі представники не розуміють що і як у них працює. На жаль цікаві акції, але повна некомпетентність персоналу.

На данный момент Приват не закрыл еще вопросы по выплатам акции "5% кешбеку на товари для дому та ремонту", та определенно не выплатил за прошедшие недели по акции "Готівку на касі знімай – 50 гривень забирай" и рисует сферического коня в вакууме. На данный момент Приват не закрыл еще вопросы по выплатам акции "5% кешбеку на товари для дому та ремонту", та определенно не выплатил за прошедшие недели по акции "Готівку на касі знімай – 50 гривень забирай" и рисует сферического коня в вакууме. Прораб Повідомлень: 981 З нами з: 02.03.19 Подякував: 587 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 23:26 yuluk написав: 11 вересня 2023 мені зателефонував представник банку і запропонував приєднатися до акції, по якій мало нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки. Ніяких повідомлень мені не приходило, але я приєднався і дійсно за кожну транзауцію я отримував кешбек — це було видно бо під оплатою зʼявлялась монетка, тицнувши на яку можна було побачити суму кешбеку. Я очікував, що 1 числа наступного місяця мені надійде на рахунок вся сума кешбеку зп минулий місяць, але такого не сталося. Я писав заявки з цього приводу і мені відповіли, що згідно правил акції виплати мають надійти на рахунок через місяць від початку, тобто в моєму випадку 12 жовтня. І дійсно 12 жовтня я отримав нарахування кешбеку на свій рахунок. Я продовжував користуватися цією акцією і оплачувати покупки через ПБ. Але 12 листопада виплати не було, як і 13, 14 … і до сьогодні. Я залишав заявку, але її зареєстрували як скаргу і на неї вирішили не відповідати.

( . . . ) 11 вересня 2023 мені зателефонував представник банку і запропонував приєднатися до акції, по якій мало нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки. Ніяких повідомлень мені не приходило, але я приєднався і дійсно за кожну транзауцію я отримував кешбек — це було видно бо під оплатою зʼявлялась монетка, тицнувши на яку можна було побачити суму кешбеку. Я очікував, що 1 числа наступного місяця мені надійде на рахунок вся сума кешбеку зп минулий місяць, але такого не сталося. Я писав заявки з цього приводу і мені відповіли, що згідно правил акції виплати мають надійти на рахунок через місяць від початку, тобто в моєму випадку 12 жовтня. І дійсно 12 жовтня я отримав нарахування кешбеку на свій рахунок. Я продовжував користуватися цією акцією і оплачувати покупки через ПБ. Але 12 листопада виплати не було, як і 13, 14 … і до сьогодні. Я залишав заявку, але її зареєстрували як скаргу і на неї вирішили не відповідати.( . . . ) Мой кейс: позвонили в середине сентября, предложили кэшбек на 3 месяца. В середине октября (когда должны были выплатить кэшбек за сентябрь) выплаты тоже не было.

На мою заявку в чате ответили что-то в стиле "хм... должны были выплатить, странно, сейчас создадим заявку", и через 1-2 часа таки выплатили кэшбек за сентябрь и за октябрь - одним платежом.

Поэтому посчитайте суммы, которые вам должны за сентябрь и за октябрь. Может вам тоже выплатили сразу за 2 месяца



yuluk написав: На жаль цікаві акції, але повна некомпетентність персоналу. На жаль цікаві акції, але повна некомпетентність персоналу. Это да ( Мой кейс: позвонили в середине сентября, предложили кэшбек на 3 месяца. В середине октября (когда должны были выплатить кэшбек за сентябрь) выплаты тоже не было.На мою заявку в чате ответили что-то в стиле "хм... должны были выплатить, странно, сейчас создадим заявку", и через 1-2 часа таки выплатили кэшбек за сентябрь- одним платежом.Поэтому посчитайте суммы, которые вам должны за сентябрь и за октябрь. Может вам тоже выплатили сразу за 2 месяцаЭто да ( Driver

Повідомлень: 266 З нами з: 13.06.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 23:33



Приватбанк достал со своим голосовым слепком. Хочу отправить им письменный отказ (и заодно жалобу на неадекватную сотрудницу техподдержки)



Подскажите, плз, дилетанту от деловодства:



1) у них на сайте в разделе "Контакты" указан емаил

а техподдержка активно форсит

На какой из них слать? На первый?



2) как лучше сделать: отправить .pdf с электронной подписью? (выданной Приватбанком же - стрёмно, хз насколько адекватно и в соответствии с нормативами у них это реализовано)

Или распечатать, подписать ручкой и отправить скан "власноручно підписаного звернення"?



3) можно ли отправить отказ и жалобу одним письмом? (типа, в тексте эл.письма указать "во вложении 2 обращения, зарегьте оба")



4) может кто-то в курсе: есть ли возможность подать бумажное заявление лично, по их официальному киевскому адресу? (вул. Грушевського, 1д, м. Київ) Теперь мой вопросПриватбанк достал со своим голосовым слепком. Хочу отправить им письменный отказ (и заодно жалобу на неадекватную сотрудницу техподдержки)Подскажите, плз, дилетанту от деловодства:1) у них на сайте в разделе "Контакты" указан емаил cancelyaria@privatbank.ua а техподдержка активно форсит help@pb.ua На какой из них слать? На первый?2) как лучше сделать: отправить .pdf с электронной подписью? (выданной Приватбанком же - стрёмно, хз насколько адекватно и в соответствии с нормативами у них это реализовано)Или распечатать, подписать ручкой и отправить скан "власноручно підписаного звернення"?3) можно ли отправить отказ и жалобу одним письмом? (типа, в тексте эл.письма указать "во вложении 2 обращения, зарегьте оба")4) может кто-то в курсе: есть ли возможность подать бумажное заявление лично, по их официальному киевскому адресу? (вул. Грушевського, 1д, м. Київ) Driver

Повідомлень: 266 З нами з: 13.06.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 352353354355 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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