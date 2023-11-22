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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 20:20
yuluk написав:
11 вересня 2023 мені зателефонував представник банку і запропонував приєднатися до акції, по якій мало нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки. Ніяких повідомлень мені не приходило, але я приєднався і дійсно за кожну транзауцію я отримував кешбек — це було видно бо під оплатою зʼявлялась монетка, тицнувши на яку можна було побачити суму кешбеку. Я очікував, що 1 числа наступного місяця мені надійде на рахунок вся сума кешбеку зп минулий місяць, але такого не сталося. Я писав заявки з цього приводу і мені відповіли, що згідно правил акції виплати мають надійти на рахунок через місяць від початку, тобто в моєму випадку 12 жовтня. І дійсно 12 жовтня я отримав нарахування кешбеку на свій рахунок. Я продовжував користуватися цією акцією і оплачувати покупки через ПБ. Але 12 листопада виплати не було, як і 13, 14 … і до сьогодні. Я залишав заявку, але її зареєстрували як скаргу і на неї вирішили не відповідати. Сьогодні я взагалі розмовляв більше години по телефону з представником ГЛ, та заявка так і не була сформована, бо вона не може зрозкміти що це за акція, хоча бачить, що нарахування кешбеку відбуваються. В ПБ діє якась незрозуміла схема, що самі представники не розуміють що і як у них працює. На жаль цікаві акції, але повна некомпетентність персоналу.
На данный момент Приват не закрыл еще вопросы по выплатам акции "5% кешбеку на товари для дому та ремонту", та определенно не выплатил за прошедшие недели по акции "Готівку на касі знімай – 50 гривень забирай" и рисует сферического коня в вакууме.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:26
yuluk написав:
11 вересня 2023 мені зателефонував представник банку і запропонував приєднатися до акції, по якій мало нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки. Ніяких повідомлень мені не приходило, але я приєднався і дійсно за кожну транзауцію я отримував кешбек — це було видно бо під оплатою зʼявлялась монетка, тицнувши на яку можна було побачити суму кешбеку. Я очікував, що 1 числа наступного місяця мені надійде на рахунок вся сума кешбеку зп минулий місяць, але такого не сталося. Я писав заявки з цього приводу і мені відповіли, що згідно правил акції виплати мають надійти на рахунок через місяць від початку, тобто в моєму випадку 12 жовтня. І дійсно 12 жовтня я отримав нарахування кешбеку на свій рахунок. Я продовжував користуватися цією акцією і оплачувати покупки через ПБ. Але 12 листопада виплати не було, як і 13, 14 … і до сьогодні. Я залишав заявку, але її зареєстрували як скаргу і на неї вирішили не відповідати.
( . . . )
Мой кейс: позвонили в середине сентября, предложили кэшбек на 3 месяца. В середине октября (когда должны были выплатить кэшбек за сентябрь) выплаты тоже не было.
На мою заявку в чате ответили что-то в стиле "хм... должны были выплатить, странно, сейчас создадим заявку", и через 1-2 часа таки выплатили кэшбек за сентябрь и за октябрь
- одним платежом.
Поэтому посчитайте суммы, которые вам должны за сентябрь и за октябрь. Может вам тоже выплатили сразу за 2 месяца
yuluk написав:
На жаль цікаві акції, але повна некомпетентність персоналу.
Это да (
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:33
Теперь мой вопрос
Приватбанк достал со своим голосовым слепком. Хочу отправить им письменный отказ (и заодно жалобу на неадекватную сотрудницу техподдержки)
Подскажите, плз, дилетанту от деловодства:
1) у них на сайте в разделе "Контакты" указан емаил cancelyaria@privatbank.ua
а техподдержка активно форсит help@pb.ua
На какой из них слать? На первый?
2) как лучше сделать: отправить .pdf с электронной подписью? (выданной Приватбанком же - стрёмно, хз насколько адекватно и в соответствии с нормативами у них это реализовано)
Или распечатать, подписать ручкой и отправить скан "власноручно підписаного звернення"?
3) можно ли отправить отказ и жалобу одним письмом? (типа, в тексте эл.письма указать "во вложении 2 обращения, зарегьте оба")
4) может кто-то в курсе: есть ли возможность подать бумажное заявление лично, по их официальному киевскому адресу? (вул. Грушевського, 1д, м. Київ)
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:13
Как заплатить в веб-версии Приват24 по QR-коду для приложения?
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Додано: Вів 21 лис, 2023 19:11
Driver,
1) первая почта для официального обращения, которое оформлено согласно закона, вторая для простого обращения;
2) без разницы. Я уже давно подписываю pdf электронной подписью.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:13
Народ, подскажите как перевести с кдв на кдв 90к, без комиса или с минимальными затратами. Спасибо.
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логан1919
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:29
логан1919 написав:
Народ, подскажите как перевести с кдв на кдв 90к, без комиса или с минимальными затратами. Спасибо.
Переводом по номеру карты в Приват24. Цена вопроса 50 грн с получателя. 0,06% от суммы платежа.
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