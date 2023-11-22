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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:47
melkh написав:BobrDobr
Залишився, оплачував недавно через easypay & portmone, то нарахували.
А если оплачивать счета за комуналку в самом приват24, то будет кешбек?
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