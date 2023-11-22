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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:47
melkh написав:BobrDobr
Залишився, оплачував недавно через easypay & portmone, то нарахували.
А если оплачивать счета за комуналку в самом приват24, то будет кешбек?
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BobrDobr
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Додано: Чет 23 лис, 2023 00:17
BobrDobr написав: melkh написав:BobrDobr
Залишився, оплачував недавно через easypay & portmone, то нарахували.
А если оплачивать счета за комуналку в самом приват24, то будет кешбек?
По цій акції ні.
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novichok
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Додано: Чет 23 лис, 2023 11:19
novichok Це акція для всіх чи персональна пропозиція? Потріно реєструватись?
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Arom
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Додано: Чет 23 лис, 2023 11:52
Arom написав:novichok
Це акція для всіх чи персональна пропозиція? Потріно реєструватись?
Для всіх.
Потрібно https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ta_remontu
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ramzes4
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Додано: Чет 23 лис, 2023 12:09
ramzes4 Там акція на КБ товари для дому
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Arom
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