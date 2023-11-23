ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:47
melkh написав: BobrDobr
Залишився, оплачував недавно через easypay & portmone, то нарахували.
А если оплачивать счета за комуналку в самом приват24, то будет кешбек?
BobrDobr
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Додано: Чет 23 лис, 2023 00:17
BobrDobr написав: melkh написав: BobrDobr
Залишився, оплачував недавно через easypay & portmone, то нарахували.
А если оплачивать счета за комуналку в самом приват24, то будет кешбек?
По цій акції ні.
novichok
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Додано: Чет 23 лис, 2023 11:19
novichok Це акція для всіх чи персональна пропозиція? Потріно реєструватись?
Arom
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Додано: Чет 23 лис, 2023 11:52
Arom написав: novichok
Це акція для всіх чи персональна пропозиція? Потріно реєструватись?
Для всіх.
Потрібно
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ta_remontu
ramzes4
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Додано: Чет 23 лис, 2023 12:09
ramzes4 Там акція на КБ товари для дому
Arom
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Додано: Чет 23 лис, 2023 12:52
Arom написав: ramzes4
Там акція на КБ товари для дому
В перелік МСС входить 4900 - комуналка
valya
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:56
Ещё раз побеспокою по поводу подачи звернення.
Отправил 2 штуки на
cancelyaria@privatbank.ua
В тексте письма попросил отправить мне входящие номера.
И после этого два дня молчание.
Техподдержка сначала сказала, что "этот адрес неактуальный", а потом вот такое:
"адреса -
cancelyaria@privatbank.ua
- це адреса вхідної кореспонденції, реєстрація, обробка запиту до 30-ти календарних дній"
Чему из этого верить?
Driver
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:43
Мюллеру можна
v57
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Додано: Чет 23 лис, 2023 17:01
v57 написав:
Мюллеру можна
Ок, что из этого Мюллер? )
А если серьёзно, интересует про "до 30 дней". Почитал Закон "Про звернення громадян", и там такого нет. Зная квалификацию техподдержки, хз правда это или отсебятина
Driver
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