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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356

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ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:47

  melkh написав:BobrDobr Залишився, оплачував недавно через easypay & portmone, то нарахували.

А если оплачивать счета за комуналку в самом приват24, то будет кешбек?
BobrDobr
 
Повідомлень: 17
З нами з: 13.10.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 00:17

  BobrDobr написав:
  melkh написав:BobrDobr Залишився, оплачував недавно через easypay & portmone, то нарахували.

А если оплачивать счета за комуналку в самом приват24, то будет кешбек?

По цій акції ні.
novichok
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Повідомлень: 3192
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:19

novichok Це акція для всіх чи персональна пропозиція? Потріно реєструватись?
Arom
 
Повідомлень: 30
З нами з: 19.11.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:52

  Arom написав:novichok Це акція для всіх чи персональна пропозиція? Потріно реєструватись?

Для всіх.
Потрібно https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ta_remontu
ramzes4
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Повідомлень: 1036
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2285 раз.
Подякували: 282 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:09

ramzes4 Там акція на КБ товари для дому
Arom
 
Повідомлень: 30
З нами з: 19.11.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:52

  Arom написав:ramzes4 Там акція на КБ товари для дому

В перелік МСС входить 4900 - комуналка
valya
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Повідомлень: 1808
З нами з: 31.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:56

Ещё раз побеспокою по поводу подачи звернення.
Отправил 2 штуки на cancelyaria@privatbank.ua
В тексте письма попросил отправить мне входящие номера.
И после этого два дня молчание.

Техподдержка сначала сказала, что "этот адрес неактуальный", а потом вот такое:
"адреса - cancelyaria@privatbank.ua - це адреса вхідної кореспонденції, реєстрація, обробка запиту до 30-ти календарних дній"

Чему из этого верить?
Driver
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Повідомлень: 268
З нами з: 13.06.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:43

Мюллеру можна
v57
 
Повідомлень: 3150
З нами з: 14.03.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 200 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:01

  v57 написав:Мюллеру можна

Ок, что из этого Мюллер? )

А если серьёзно, интересует про "до 30 дней". Почитал Закон "Про звернення громадян", и там такого нет. Зная квалификацию техподдержки, хз правда это или отсебятина
Driver
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Повідомлень: 268
З нами з: 13.06.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 353354355356
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