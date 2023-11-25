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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 354355356357

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:03

Re: ПриватБанк

Зустрічай зелену п'ятницю на WOG✨

З 24 до 26 листопада заправляйся з PRIDE або купуй пальне в нашому онлайн-магазині й отримуй знижку від WOG:

✅ 6 грн/л бонусами на бензин та ДП
✅ 2 грн/л бонусами на газ

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✅ 10 грн/л на бензин та ДП
✅ 4 грн/л на газ

https://wog.ua/ua/action-detail/zelena-pyatnycya/
zentol
 
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Інкасо 10%

https://www.obozrevatel.com/ekonomika-g ... platit.htm
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:28

Re: ПриватБанк

  Driver написав:В тексте письма попросил отправить мне входящие номера.
И после этого два дня молчание.
Просто ожидай. Номера с входящими будут (их можно и не запрашивать, сам бы банк прислал).
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 10:14

  ramzes4 написав:У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄

Эксперимент успешный. С Sens на кредитку в течение 10 минут СЭП зашёл.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:29

Re: ПриватБанк

скачав додаток WOG, зареєструвався.
Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку:
"Сервіс тимчасово недоступний. Скористайтесь будь ласка, Google Pay або Apple Pay."
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:41

Re: ПриватБанк

  Andey написав:Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку:

аналогичная картина

пришлось найти АЗС, где установлен терминал самообслуживания (адреса есть на сайте) - там можно оплатить через gpay и соблюсти все условия акции

пс: или не парьтесь с ВОГ, сейчас и окко минус 8грн на 95ый сразу на стелле
zentol
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:50

  zentol написав:
  Andey написав:Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку:

аналогичная картина

пришлось найти АЗС, где установлен терминал самообслуживания (адреса есть на сайте) - там можно оплатить через gpay и соблюсти все условия акции

пс: или не парьтесь с ВОГ, сейчас и окко минус 8грн на 95ый сразу на стелле

на WOG зі знижкою виходить 95-тий по 48 грн.
а на ОККО зі знижкою 95-тий по 50 грн.
Я хочу повний бак залити, тож різниця є
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:19

Re: ПриватБанк

  zentol написав:пришлось найти АЗС, где установлен терминал самообслуживания (адреса есть на сайте) - там можно оплатить через gpay и соблюсти все условия акции
Гугл-пей є і у застосунку ВОГ-Пей.... але все ж є суттєва різниця використання між ТСО (таки краще!) і ВОГ-Пея :(
см. viewtopic.php?p=5651406#p5651406
Amethyst
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