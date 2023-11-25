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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 21:03
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zentol
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:49
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sens
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:28
Driver написав:
В тексте письма попросил отправить мне входящие номера.
И после этого два дня молчание.
Просто ожидай. Номера с входящими будут (их можно и не запрашивать, сам бы банк прислал).
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Howl
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Додано: Суб 25 лис, 2023 10:14
ramzes4 написав:
У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄
Эксперимент успешный. С Sens на кредитку в течение 10 минут СЭП зашёл.
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ramzes4
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:29
скачав додаток WOG, зареєструвався.
Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку:
"Сервіс тимчасово недоступний. Скористайтесь будь ласка, Google Pay або Apple Pay."
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Andey
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:41
Andey написав:
Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку:
аналогичная картина
пришлось найти АЗС, где установлен терминал самообслуживания (адреса есть на сайте) - там можно оплатить через gpay и соблюсти все условия акции
пс: или не парьтесь с ВОГ, сейчас и окко минус 8грн на 95ый сразу на стелле
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zentol
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:50
zentol написав: Andey написав:
Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку:
аналогичная картина
пришлось найти АЗС, где установлен терминал самообслуживания (адреса есть на сайте) - там можно оплатить через gpay и соблюсти все условия акции
пс: или не парьтесь с ВОГ, сейчас и окко минус 8грн на 95ый сразу на стелле
на WOG зі знижкою виходить 95-тий по 48 грн.
а на ОККО зі знижкою 95-тий по 50 грн.
Я хочу повний бак залити, тож різниця є
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Andey
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:19
zentol написав:
пришлось найти АЗС, где установлен терминал самообслуживания (адреса есть на сайте) - там можно оплатить через gpay и соблюсти все условия акции
Гугл-пей є і у застосунку ВОГ-Пей.... але все ж є суттєва різниця використання між ТСО (таки краще!) і ВОГ-Пея
см. viewtopic.php?p=5651406#p5651406
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Amethyst
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