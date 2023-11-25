ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 21:03
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zentol
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:49
sens
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:28
Driver написав:
В тексте письма попросил отправить мне входящие номера.
И после этого два дня молчание.
Просто ожидай. Номера с входящими будут (их можно и не запрашивать, сам бы банк прислал).
Howl
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Додано: Суб 25 лис, 2023 10:14
ramzes4 написав:
У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄
Эксперимент успешный. С Sens на кредитку в течение 10 минут СЭП зашёл.
ramzes4
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:29
скачав додаток WOG, зареєструвався.
Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку: "Сервіс тимчасово недоступний. Скористайтесь будь ласка, Google Pay або Apple Pay."
Andey
Повідомлень: 1345
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:41
Andey написав:
Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку:
аналогичная картина
пришлось найти АЗС, где установлен терминал самообслуживания (адреса есть на сайте) - там можно оплатить через gpay и соблюсти все условия акции
пс: или не парьтесь с ВОГ, сейчас и окко минус 8грн на 95ый сразу на стелле
zentol
Повідомлень: 189
З нами з: 04.01.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 22 раз.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:50
zentol написав: Andey написав:
Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку:
аналогичная картина
пришлось найти АЗС, где установлен терминал самообслуживания (адреса есть на сайте) - там можно оплатить через gpay и соблюсти все условия акции
пс: или не парьтесь с ВОГ, сейчас и окко минус 8грн на 95ый сразу на стелле
на WOG зі знижкою виходить 95-тий по 48 грн.
а на ОККО зі знижкою 95-тий по 50 грн.
Я хочу повний бак залити, тож різниця є
Andey
Повідомлень: 1345
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Подякували: 55 раз.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:19
zentol написав:
пришлось найти АЗС, где установлен терминал самообслуживания (адреса есть на сайте) - там можно оплатить через gpay и соблюсти все условия акции
Гугл-пей є і у застосунку ВОГ-Пей.... але все ж є суттєва різниця використання між ТСО (таки краще!) і ВОГ-Пея
см.
viewtopic.php?p=5651406#p5651406
Amethyst
Повідомлень: 4794
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9
Додано: Суб 25 лис, 2023 15:54
Andey написав:
скачав додаток WOG, зареєструвався.
Заходжу в налаштування, натискаю Мої Картки -> Додати Картку -> Додати картку Visa. І отримую помилку:
"Сервіс тимчасово недоступний. Скористайтесь будь ласка, Google Pay або Apple Pay."
Цей овнобанк змінює умови акцій і потім не виплачує заохочення щодо них, мотивуючи просто – сам дурень.
То не підходить МСС, незважаючи на те, що КБ уже нарахований, вони його не виплачують. То ви не зареєстровані, то зареєстровані не на той час.
По акції готівка на касі змінили умови та динамят,
Зелене овно - стейки з 20 року смажать далі нічого не змінилося.
Прораб
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Додано: Суб 25 лис, 2023 20:28
Кстати да, ладошки в истории есть, начисляют кишмиш, но не было зачислений на карту с 6 ноября
Для вирішення даного питання створена заявка, орієнтовний регламент розгляду до 24 годин, очікуйте будь ласка її опрацювання, справді виплати не було уже довгий час
Третьи сутки уже
emeta
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