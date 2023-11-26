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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 21:54
ramzes4 написав: ramzes4 написав:
У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄
Эксперимент успешный. С Sens на кредитку в течение 10 минут СЭП зашёл.
таке собі... що заважало потягнути Универсалкою з Сенса р2р зі 100% результатом.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:22
novichok написав: ramzes4 написав: ramzes4 написав:
У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄
Эксперимент успешный. С Sens на кредитку в течение 10 минут СЭП зашёл.
таке собі... що заважало потягнути Универсалкою з Сенса р2р зі 100% результатом.
Ну например могли быть исчерпаны лимиты бесплатных р2р на месяц в Сене...
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