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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:54

  ramzes4 написав:
  ramzes4 написав:У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄

Эксперимент успешный. С Sens на кредитку в течение 10 минут СЭП зашёл.

таке собі... що заважало потягнути Универсалкою з Сенса р2р зі 100% результатом.
novichok
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Повідомлень: 3199
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Подякував: 25 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:22

  novichok написав:
  ramzes4 написав:
  ramzes4 написав:У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄

Эксперимент успешный. С Sens на кредитку в течение 10 минут СЭП зашёл.

таке собі... що заважало потягнути Универсалкою з Сенса р2р зі 100% результатом.

Ну например могли быть исчерпаны лимиты бесплатных р2р на месяц в Сене...
WallNutPen
 
Повідомлень: 964
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Подякували: 262 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:58

Як картки для виплат кинути гроші на Тас або Моно без комісії?

Бо це капець, 20к грн готівки на добу носити на термінал((
Andrey2512
 
Повідомлень: 568
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:20

  Andrey2512 написав:Як картки для виплат кинути гроші на Тас або Моно без комісії?

Бо це капець, 20к грн готівки на добу носити на термінал((

Вам надо чтобы совсем без комиссии? Где-то писали что максимальный комис за СЭП с КДВ что-то около 50 грн. То есть если сумма 20к - то это значит комис 0,25% - если сумма больше то размер комиса в процентах еще меньше и смысла ради экономии в 50 грн. изнашивать кеды попросту нету
WallNutPen
 
Повідомлень: 964
З нами з: 08.06.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 262 раз.
 
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  #<1 ... 355356357358
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