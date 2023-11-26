таке собі... що заважало потягнути Универсалкою з Сенса р2р зі 100% результатом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 21:54
Додано: Нед 26 лис, 2023 10:22
Ну например могли быть исчерпаны лимиты бесплатных р2р на месяц в Сене...
Додано: Нед 26 лис, 2023 11:58
Як картки для виплат кинути гроші на Тас або Моно без комісії?
Бо це капець, 20к грн готівки на добу носити на термінал((
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:20
Вам надо чтобы совсем без комиссии? Где-то писали что максимальный комис за СЭП с КДВ что-то около 50 грн. То есть если сумма 20к - то это значит комис 0,25% - если сумма больше то размер комиса в процентах еще меньше и смысла ради экономии в 50 грн. изнашивать кеды попросту нету
Додано: Нед 26 лис, 2023 17:24
Re: ПриватБанк
З єпідтримки якщо СЕПом відправляти собі на інший банк буде комісія хтось в курсі?
Додано: Нед 26 лис, 2023 18:01
Re: ПриватБанк
Курс на Алі 37.45
Раніше мені здається що списувало більш демократично...
Хто чим платить, є варіанти дешевше?
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