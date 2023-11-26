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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 21:54
ramzes4 написав: ramzes4 написав:
У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄
Эксперимент успешный. С Sens на кредитку в течение 10 минут СЭП зашёл.
таке собі... що заважало потягнути Универсалкою з Сенса р2р зі 100% результатом.
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novichok
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:22
novichok написав: ramzes4 написав: ramzes4 написав:
У кого-то были успешные приемы СЭП на выходных на карты физлиц?
Думаю гасить кредитку 25-го СЭПом 🙄
Эксперимент успешный. С Sens на кредитку в течение 10 минут СЭП зашёл.
таке собі... що заважало потягнути Универсалкою з Сенса р2р зі 100% результатом.
Ну например могли быть исчерпаны лимиты бесплатных р2р на месяц в Сене...
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Додано: Нед 26 лис, 2023 11:58
Як картки для виплат кинути гроші на Тас або Моно без комісії?
Бо це капець, 20к грн готівки на добу носити на термінал((
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Andrey2512
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Додано: Нед 26 лис, 2023 12:20
Andrey2512 написав:
Як картки для виплат кинути гроші на Тас або Моно без комісії?
Бо це капець, 20к грн готівки на добу носити на термінал((
Вам надо чтобы совсем без комиссии? Где-то писали что максимальный комис за СЭП с КДВ что-то около 50 грн. То есть если сумма 20к - то это значит комис 0,25% - если сумма больше то размер комиса в процентах еще меньше и смысла ради экономии в 50 грн. изнашивать кеды попросту нету
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Додано: Нед 26 лис, 2023 17:24
З єпідтримки якщо СЕПом відправляти собі на інший банк буде комісія хтось в курсі?
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Додано: Нед 26 лис, 2023 18:01
Курс на Алі 37.45
Раніше мені здається що списувало більш демократично...
Хто чим платить, є варіанти дешевше?
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2XL
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Додано: Нед 26 лис, 2023 19:34
2XL написав:
Курс на Алі 37.45
Раніше мені здається що списувало більш демократично...
Хто чим платить, є варіанти дешевше?
Бвр бере 37,25. Нещодавно взагалі порахував 37,00, але це один раз.
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pavyak
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