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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 08:22
ingtrans написав: Ой+ написав:
Я купив в сенсі по 36,6 і на Алі.
Ну тобто: "Візьміть машину часу і повертайтеся в п'ятницю, коли у сенс був акційний курс з нагоди чорної п'ятниці"
Обіцяють і сьогодні 36.6
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Додано: Пон 27 лис, 2023 09:40
lel написав: ingtrans написав: Ой+ написав:
Я купив в сенсі по 36,6 і на Алі.
Ну тобто: "Візьміть машину часу і повертайтеся в п'ятницю, коли у сенс був акційний курс з нагоди чорної п'ятниці"
Обіцяють і сьогодні 36.6
Так, але з 10 до 11ї.
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