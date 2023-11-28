|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 08:22
ingtrans написав: Ой+ написав:
Я купив в сенсі по 36,6 і на Алі.
Ну тобто: "Візьміть машину часу і повертайтеся в п'ятницю, коли у сенс був акційний курс з нагоди чорної п'ятниці"
Обіцяють і сьогодні 36.6
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3426
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 09:40
lel написав: ingtrans написав: Ой+ написав:
Я купив в сенсі по 36,6 і на Алі.
Ну тобто: "Візьміть машину часу і повертайтеся в п'ятницю, коли у сенс був акційний курс з нагоди чорної п'ятниці"
Обіцяють і сьогодні 36.6
Так, але з 10 до 11ї.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2410
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лис, 2023 10:53
Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лис, 2023 11:55
Oktawa написав:
Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?
У Вас было приглашение от банка поучаствовать в этой акции? Потому как банк "традиционно" же на ходу переобулся и теперь "лепит отмазку" что выплата только по приглашениям (хотя этого нет в правилах и не было в описании на изначальной странице акции). В общем "стейки-2" - вид сбоку. Но из-за 50 грн. терять время на переписку с банком и НБУ - лично я смысла не вижу.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 968
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 лис, 2023 11:59
Ой+ монетки (зараз долоні) є. Акція діє 3 місяці
-
yuluk
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 04.02.11
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:51
WallNutPen написав: Oktawa написав:
Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?
У Вас было приглашение от банка поучаствовать в этой акции? Потому как банк "традиционно" же на ходу переобулся и теперь "лепит отмазку" что выплата только по приглашениям (хотя этого нет в правилах и не было в описании на изначальной странице акции). В общем "стейки-2" - вид сбоку. Но из-за 50 грн. терять время на переписку с банком и НБУ - лично я смысла не вижу.
Нет, приглашения не было. В официальных правилах акции такого нет. Да, зря только 5 грн комиссии заплатила.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|