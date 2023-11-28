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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359

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ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 08:22

Re: ПриватБанк

ingtrans написав:
  Ой+ написав:Я купив в сенсі по 36,6 і на Алі.

Ну тобто: "Візьміть машину часу і повертайтеся в п'ятницю, коли у сенс був акційний курс з нагоди чорної п'ятниці" :)
Обіцяють і сьогодні 36.6
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 09:40

  lel написав:
ingtrans написав:
  Ой+ написав:Я купив в сенсі по 36,6 і на Алі.

Ну тобто: "Візьміть машину часу і повертайтеся в п'ятницю, коли у сенс був акційний курс з нагоди чорної п'ятниці" :)
Обіцяють і сьогодні 36.6

Так, але з 10 до 11ї.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:53

Re: ПриватБанк

Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:55

  Oktawa написав:Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?

У Вас было приглашение от банка поучаствовать в этой акции? Потому как банк "традиционно" же на ходу переобулся и теперь "лепит отмазку" что выплата только по приглашениям (хотя этого нет в правилах и не было в описании на изначальной странице акции). В общем "стейки-2" - вид сбоку. Но из-за 50 грн. терять время на переписку с банком и НБУ - лично я смысла не вижу.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:59

Ой+ монетки (зараз долоні) є. Акція діє 3 місяці
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:51

  WallNutPen написав:
  Oktawa написав:Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?

У Вас было приглашение от банка поучаствовать в этой акции? Потому как банк "традиционно" же на ходу переобулся и теперь "лепит отмазку" что выплата только по приглашениям (хотя этого нет в правилах и не было в описании на изначальной странице акции). В общем "стейки-2" - вид сбоку. Но из-за 50 грн. терять время на переписку с банком и НБУ - лично я смысла не вижу.
Нет, приглашения не было. В официальных правилах акции такого нет. Да, зря только 5 грн комиссии заплатила.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 14:46

  WallNutPen написав:
  Oktawa написав:Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?

У Вас было приглашение от банка поучаствовать в этой акции? Потому как банк "традиционно" же на ходу переобулся и теперь "лепит отмазку" что выплата только по приглашениям (хотя этого нет в правилах и не было в описании на изначальной странице акции). В общем "стейки-2" - вид сбоку. Но из-за 50 грн. терять время на переписку с банком и НБУ - лично я смысла не вижу.


а было хоть у кого-нибудь это приглашение?
Кто-то по приглашению получил в итоге 50грн?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:12

  emeta написав:Кто-то по приглашению получил в итоге 50грн?

У відділенні казала спеціаліст - в кінці місяця. тобто очікуємо ще пару днів, раніше ніж починати турбувати підтримку. Я не отримував запрошення
kulikrom
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  #<1 ... 356357358359
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