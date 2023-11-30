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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 17:11
Хто відкривав через Приват-24 картку "діджітал, підкажіть, будь ласка, пін-код приходить в смс, чи можна втулити свій?
Додано: Вів 28 лис, 2023 17:12
Re: ПриватБанк
Можна свій.
Додано: Чет 30 лис, 2023 16:44
Додано: Чет 30 лис, 2023 17:31
Сегодня зачислили кешбек за коммуналь 3% по категории "Дом и ремонт". Оплаты были где-то с неделю назад. За вычетом конечно 19.5%.
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