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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 17:11
Хто відкривав через Приват-24 картку "діджітал, підкажіть, будь ласка, пін-код приходить в смс, чи можна втулити свій?
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acsir
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Додано: Вів 28 лис, 2023 17:12
acsir написав:Хто відкривав через Приват-24 картку "діджітал, підкажіть, будь ласка, пін-код приходить в смс, чи можна втулити свій?
Можна свій.
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Zochan
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Додано: Чет 30 лис, 2023 16:44
Oktawa написав:
Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?
#зеленелайно: "наші умови - ваші проблеми".
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V2
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Додано: Чет 30 лис, 2023 17:31
Сегодня зачислили кешбек за коммуналь 3% по категории "Дом и ремонт". Оплаты были где-то с неделю назад. За вычетом конечно 19.5%.
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yuri_m
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Додано: Чет 30 лис, 2023 18:15
а сколько можно отправить на православную по тропинке?
есть лимит?
уходит ли на чужие картсчета или только на свой?
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emeta
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