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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 17:11

Хто відкривав через Приват-24 картку "діджітал, підкажіть, будь ласка, пін-код приходить в смс, чи можна втулити свій?
acsir
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 17:12

Re: ПриватБанк

acsir написав:Хто відкривав через Приват-24 картку "діджітал, підкажіть, будь ласка, пін-код приходить в смс, чи можна втулити свій?
Можна свій.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:44

  Oktawa написав:Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?


#зеленелайно: "наші умови - ваші проблеми".
V2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:31

Сегодня зачислили кешбек за коммуналь 3% по категории "Дом и ремонт". Оплаты были где-то с неделю назад. За вычетом конечно 19.5%.
yuri_m
 
Повідомлень: 1199
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:15

а сколько можно отправить на православную по тропинке?
есть лимит?
уходит ли на чужие картсчета или только на свой?
emeta
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Повідомлень: 2728
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:46

А 50 грн. они уже выплатили за акцию 100 грн. потратить и снять с мастеркарт минимальную сумму?
https://newpromos.privatbank.ua/hotivku_na_kasi_znimayte_keshbek_zabyrayte
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:22

  demichh написав:А 50 грн. они уже выплатили за акцию 100 грн. потратить и снять с мастеркарт минимальную сумму?
https://newpromos.privatbank.ua/hotivku_na_kasi_znimayte_keshbek_zabyrayte

Вы это viewtopic.php?p=5652668#p5652668 на предыдущей странице читали?
WallNutPen
 
Повідомлень: 971
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