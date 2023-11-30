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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 17:11

Хто відкривав через Приват-24 картку "діджітал, підкажіть, будь ласка, пін-код приходить в смс, чи можна втулити свій?
acsir
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 17:12

Re: ПриватБанк

acsir написав:Хто відкривав через Приват-24 картку "діджітал, підкажіть, будь ласка, пін-код приходить в смс, чи можна втулити свій?
Можна свій.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:44

  Oktawa написав:Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?


#зеленелайно: "наші умови - ваші проблеми".
V2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:31

Сегодня зачислили кешбек за коммуналь 3% по категории "Дом и ремонт". Оплаты были где-то с неделю назад. За вычетом конечно 19.5%.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:15

а сколько можно отправить на православную по тропинке?
есть лимит?
уходит ли на чужие картсчета или только на свой?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:46

А 50 грн. они уже выплатили за акцию 100 грн. потратить и снять с мастеркарт минимальную сумму?
https://newpromos.privatbank.ua/hotivku_na_kasi_znimayte_keshbek_zabyrayte
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:22

  demichh написав:А 50 грн. они уже выплатили за акцию 100 грн. потратить и снять с мастеркарт минимальную сумму?
https://newpromos.privatbank.ua/hotivku_na_kasi_znimayte_keshbek_zabyrayte

Вы это viewtopic.php?p=5652668#p5652668 на предыдущей странице читали?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:36

  V2 написав:
  Oktawa написав:Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?


#зеленелайно: "наші умови - ваші проблеми".

ПриватБанк – беремо i не робимо
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:42

  WallNutPen написав:
  demichh написав:А 50 грн. они уже выплатили за акцию 100 грн. потратить и снять с мастеркарт минимальную сумму?
https://newpromos.privatbank.ua/hotivku_na_kasi_znimayte_keshbek_zabyrayte

Вы это viewtopic.php?p=5652668#p5652668 на предыдущей странице читали?

Заявку сделал, сначала обещали в 20-х числах, потом 30....
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:43

  WallNutPen написав:
  Oktawa написав:Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?

У Вас было приглашение от банка поучаствовать в этой акции? Потому как банк "традиционно" же на ходу переобулся и теперь "лепит отмазку" что выплата только по приглашениям (хотя этого нет в правилах и не было в описании на изначальной странице акции). В общем "стейки-2" - вид сбоку. Но из-за 50 грн. терять время на переписку с банком и НБУ - лично я смысла не вижу.

Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже.
копейка
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