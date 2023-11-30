ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 17:11
Хто відкривав через Приват-24 картку "діджітал, підкажіть, будь ласка, пін-код приходить в смс, чи можна втулити свій?
acsir
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Додано: Вів 28 лис, 2023 17:12
acsir написав:Хто відкривав через Приват-24 картку "діджітал, підкажіть, будь ласка, пін-код приходить в смс, чи можна втулити свій?
Можна свій.
Zochan
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Додано: Чет 30 лис, 2023 16:44
Oktawa написав:
Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?
#зеленелайно: "наші умови - ваші проблеми".
V2
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Додано: Чет 30 лис, 2023 17:31
Сегодня зачислили кешбек за коммуналь 3% по категории "Дом и ремонт". Оплаты были где-то с неделю назад. За вычетом конечно 19.5%.
yuri_m
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Додано: Чет 30 лис, 2023 18:15
а сколько можно отправить на православную по тропинке?
есть лимит? уходит ли на чужие картсчета или только на свой?
emeta
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Додано: Чет 30 лис, 2023 20:46
А 50 грн. они уже выплатили за акцию 100 грн. потратить и снять с мастеркарт минимальную сумму?
https://newpromos.privatbank.ua/hotivku_na_kasi_znimayte_keshbek_zabyrayte
demichh
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Додано: Чет 30 лис, 2023 21:22
Вы это
viewtopic.php?p=5652668#p5652668
на предыдущей странице читали?
WallNutPen
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Додано: Чет 30 лис, 2023 21:36
V2 написав: Oktawa написав:
Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?
#зеленелайно: "наші умови - ваші проблеми".
ПриватБанк – беремо i не робимо
копейка
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Додано: Чет 30 лис, 2023 21:42
Заявку сделал, сначала обещали в 20-х числах, потом 30....
demichh
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Додано: Чет 30 лис, 2023 21:43
WallNutPen написав: Oktawa написав:
Кому-то выплатили кешбек по акции снятие налички на кассе? Какой срок прошел от момента снятия денег до выплаты?
У Вас было приглашение от банка поучаствовать в этой акции? Потому как банк "традиционно" же на ходу переобулся и теперь "лепит отмазку" что выплата только по приглашениям (хотя этого нет в правилах и не было в описании на изначальной странице акции). В общем "стейки-2" - вид сбоку. Но из-за 50 грн. терять время на переписку с банком и НБУ - лично я смысла не вижу.
Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже.
копейка
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