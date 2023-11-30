копейка написав:
Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже.
Не совсем понял по поводу обратной связи. Ну есть сейчас у ряда обратившися отписка от банка о том что нету приглашения - "нету мультиков" - как такая обратная связь помогает сейчас или поможет в будущем? Я даже видел ответ где поддержка банка ссылается на право менять условия акции, но при этом официальные правила так и не были изменены - поменялись лишь трактовки на стартовой странице акции которые отношения к правилам не имеют. Приват ведет себя как обычный мошенник, причем довольно примитивный. В этом случае садясь за один стол играть с ними надо либо сразу понимать и принимать тот факт что с большой вероятностью тебя кинут, либо ... не садится играть вообще. Мне ближе второе