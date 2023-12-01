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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:03

Re: ПриватБанк

  копейка написав:Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже.
Не совсем понял по поводу обратной связи. Ну есть сейчас у ряда обратившися отписка от банка о том что нету приглашения - "нету мультиков" - как такая обратная связь помогает сейчас или поможет в будущем? Я даже видел ответ где поддержка банка ссылается на право менять условия акции, но при этом официальные правила так и не были изменены - поменялись лишь трактовки на стартовой странице акции которые отношения к правилам не имеют. Приват ведет себя как обычный мошенник, причем довольно примитивный. В этом случае садясь за один стол играть с ними надо либо сразу понимать и принимать тот факт что с большой вероятностью тебя кинут, либо ... не садится играть вообще. Мне ближе второе
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:49

Прийшло таке :"Сергію, 03.12 з вашого рахунку 4****1 буде списано автоплатіж 887.60 грн за купівлю на суму 2662.00 грн з «Оплатою частинами». А ось ще гарна новина 👇
Комісія за списання платежів за «Оплатою частинами» з кредитних коштів відсутня.
Будь ласка, внесіть платіж до 03.12."
Тобто, якщо я в льготном періоді - спише с кредитных, без додаткових втрат? Просто не хочу весь борг гасити зараз...Мені потім тільки загасити в кінці місяця треба разом з іншими моїми витратами? Шукаю подвох в Приваті всюди :mrgreen:
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:02

Re: ПриватБанк

Rack написав:Прийшло таке :"Сергію, 03.12 з вашого рахунку 4****1 буде списано автоплатіж 887.60 грн за купівлю на суму 2662.00 грн з «Оплатою частинами». А ось ще гарна новина
Комісія за списання платежів за «Оплатою частинами» з кредитних коштів відсутня.
Будь ласка, внесіть платіж до 03.12."
Тобто, якщо я в льготном періоді - спише с кредитных, без додаткових втрат? Просто не хочу весь борг гасити зараз...Мені потім тільки загасити в кінці місяця треба разом з іншими моїми витратами? Шукаю подвох в Приваті всюди :mrgreen:
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