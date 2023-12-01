Прийшло таке :"Сергію, 03.12 з вашого рахунку 4****1 буде списано автоплатіж 887.60 грн за купівлю на суму 2662.00 грн з «Оплатою частинами». А ось ще гарна новина 👇
Комісія за списання платежів за «Оплатою частинами» з кредитних коштів відсутня.
Будь ласка, внесіть платіж до 03.12."
Тобто, якщо я в льготном періоді - спише с кредитных, без додаткових втрат? Просто не хочу весь борг гасити зараз...Мені потім тільки загасити в кінці місяця треба разом з іншими моїми витратами? Шукаю подвох в Приваті всюди