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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 23:03
копейка написав:
Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже.
Не совсем понял по поводу обратной связи. Ну есть сейчас у ряда обратившися отписка от банка о том что нету приглашения - "нету мультиков" - как такая обратная связь помогает сейчас или поможет в будущем? Я даже видел ответ где поддержка банка ссылается на право менять условия акции, но при этом официальные правила так и не были изменены - поменялись лишь трактовки на стартовой странице акции которые отношения к правилам не имеют. Приват ведет себя как обычный мошенник, причем довольно примитивный. В этом случае садясь за один стол играть с ними надо либо сразу понимать и принимать тот факт что с большой вероятностью тебя кинут, либо ... не садится играть вообще. Мне ближе второе
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:49
Прийшло таке :"Сергію, 03.12 з вашого рахунку 4****1 буде списано автоплатіж 887.60 грн за купівлю на суму 2662.00 грн з «Оплатою частинами». А ось ще гарна новина 👇
Комісія за списання платежів за «Оплатою частинами» з кредитних коштів відсутня.
Будь ласка, внесіть платіж до 03.12."
Тобто, якщо я в льготном періоді - спише с кредитных, без додаткових втрат? Просто не хочу весь борг гасити зараз...Мені потім тільки загасити в кінці місяця треба разом з іншими моїми витратами? Шукаю подвох в Приваті всюди
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:02
Rack написав:
Прийшло таке :"Сергію, 03.12 з вашого рахунку 4****1 буде списано автоплатіж 887.60 грн за купівлю на суму 2662.00 грн з «Оплатою частинами». А ось ще гарна новина
Комісія за списання платежів за «Оплатою частинами» з кредитних коштів відсутня.
Будь ласка, внесіть платіж до 03.12."
Тобто, якщо я в льготном періоді - спише с кредитных, без додаткових втрат? Просто не хочу весь борг гасити зараз...Мені потім тільки загасити в кінці місяця треба разом з іншими моїми витратами? Шукаю подвох в Приваті всюди
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Додано: Нед 03 гру, 2023 22:06
WallNutPen написав: копейка написав:
Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже.
Не совсем понял по поводу обратной связи. Ну есть сейчас у ряда обратившися отписка от банка о том что нету приглашения - "нету мультиков" - как такая обратная связь помогает сейчас или поможет в будущем? Я даже видел ответ где поддержка банка ссылается на право менять условия акции, но при этом официальные правила так и не были изменены - поменялись лишь трактовки на стартовой странице акции которые отношения к правилам не имеют. Приват ведет себя как обычный мошенник, причем довольно примитивный. В этом случае садясь за один стол играть с ними надо либо сразу понимать и принимать тот факт что с большой вероятностью тебя кинут, либо ... не садится играть вообще. Мне ближе второе
Если тебя кинут, можно поступить по разному. Сделать вид, что все нормально. Или указать, что подобный факт не должен иметь место, априори. Этому свидетельствует практика "стейков".
Для этого есть рычаги, если окажется, что их нет, тогда здесь и говорить больше не о чем, причем не только касательно подобного мелкого мошенничества в больших границах, но и более весомых жизненных обстоятельств вообще.
Попросту если не ответить, когда тебе фактически плюнули в лицо, следующий раз плюнут уже с усмешкой. Это уже мое мнение.
Не участвовать, это уже следствие из одного из первых двух вариантов, да с этим нельзя не согласиться.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:11
Свого часу оформлював кредит готівкою, який погасив достроково. Після цього приват урізав ліміт майже вдвічі. Де логіка? Чи причина у достроковому погашенні?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:21
копейка уважаю ваше мнение. Но ценю свое время, стараюсь по возможности не тратить его попусту. Если посмотреть на проблему с другой точки зрения по получится, что по сути вы косвенно помогаете банку совершенствоваться в обмане клиентов. И банк совершенствуется - к примеру научился на стейках (и я так понимаю на других обманах) и теперь прописав соответствующий пункт тупо бравирует своим правом менять условия по ходу, посылая всех в сад. Мне "учить" банк такому не интересно. Считаю правильнее - голосовать "ногами" - давно отсюда все вывел, использую банк лишь для контрагентов, не имеющих карт других банков. Таково мое мнение и мое решение.
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