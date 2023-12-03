Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 358359360361 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 59 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 6 2- Погане. Некомпетентне. 12% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 37% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 7 Всього голосів : 59 Додано: Чет 30 лис, 2023 23:03 Re: ПриватБанк копейка написав: Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже. Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже. Не совсем понял по поводу обратной связи. Ну есть сейчас у ряда обратившися отписка от банка о том что нету приглашения - "нету мультиков" - как такая обратная связь помогает сейчас или поможет в будущем? Я даже видел ответ где поддержка банка ссылается на право менять условия акции, но при этом официальные правила так и не были изменены - поменялись лишь трактовки на стартовой странице акции которые отношения к правилам не имеют. Приват ведет себя как обычный мошенник, причем довольно примитивный. В этом случае садясь за один стол играть с ними надо либо сразу понимать и принимать тот факт что с большой вероятностью тебя кинут, либо ... не садится играть вообще. Мне ближе второе Не совсем понял по поводу обратной связи. Ну есть сейчас у ряда обратившися отписка от банка о том что нету приглашения - "нету мультиков" - как такая обратная связь помогает сейчас или поможет в будущем? Я даже видел ответ где поддержка банка ссылается на право менять условия акции, но при этом официальные правила так и не были изменены - поменялись лишь трактовки на стартовой странице акции которые отношения к правилам не имеют. Приват ведет себя как обычный мошенник, причем довольно примитивный. В этом случае садясь за один стол играть с ними надо либо сразу понимать и принимать тот факт что с большой вероятностью тебя кинут, либо ... не садится играть вообще. Мне ближе второе WallNutPen Повідомлень: 977 З нами з: 08.06.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:49

Комісія за списання платежів за «Оплатою частинами» з кредитних коштів відсутня.

Будь ласка, внесіть платіж до 03.12."

Тобто, якщо я в льготном періоді - спише с кредитных, без додаткових втрат? Просто не хочу весь борг гасити зараз...Мені потім тільки загасити в кінці місяця треба разом з іншими моїми витратами? Шукаю подвох в Приваті всюди Прийшло таке :"Сергію, 03.12 з вашого рахунку 4****1 буде списано автоплатіж 887.60 грн за купівлю на суму 2662.00 грн з «Оплатою частинами». А ось ще гарна новина 👇Комісія за списання платежів за «Оплатою частинами»Будь ласка, внесіть платіж до 03.12."Тобто, якщо я в льготном періоді - спише с кредитных, без додаткових втрат? Просто не хочу весь борг гасити зараз...Мені потім тільки загасити в кінці місяця треба разом з іншими моїми витратами? Шукаю подвох в Приваті всюди Rack Повідомлень: 560 З нами з: 29.01.09 Подякував: 54 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:02 Re: ПриватБанк Rack написав: Прийшло таке :"Сергію, 03.12 з вашого рахунку 4****1 буде списано автоплатіж 887.60 грн за купівлю на суму 2662.00 грн з «Оплатою частинами». А ось ще гарна новина

Комісія за списання платежів за «Оплатою частинами» з кредитних коштів відсутня.

Будь ласка, внесіть платіж до 03.12."

Тобто, якщо я в льготном періоді - спише с кредитных, без додаткових втрат? Просто не хочу весь борг гасити зараз...Мені потім тільки загасити в кінці місяця треба разом з іншими моїми витратами? Шукаю подвох в Приваті всюди Прийшло таке :"Сергію, 03.12 з вашого рахунку 4****1 буде списано автоплатіж 887.60 грн за купівлю на суму 2662.00 грн з «Оплатою частинами». А ось ще гарна новинаКомісія за списання платежів за «Оплатою частинами»Будь ласка, внесіть платіж до 03.12."Тобто, якщо я в льготном періоді - спише с кредитных, без додаткових втрат? Просто не хочу весь борг гасити зараз...Мені потім тільки загасити в кінці місяця треба разом з іншими моїми витратами? Шукаю подвох в Приваті всюди Акція до кінця року Акція до кінця року 2XL

Повідомлень: 4027 З нами з: 13.12.12 Подякував: 751 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 22:06 WallNutPen написав: копейка написав: Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже. Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже. Не совсем понял по поводу обратной связи. Ну есть сейчас у ряда обратившися отписка от банка о том что нету приглашения - "нету мультиков" - как такая обратная связь помогает сейчас или поможет в будущем? Я даже видел ответ где поддержка банка ссылается на право менять условия акции, но при этом официальные правила так и не были изменены - поменялись лишь трактовки на стартовой странице акции которые отношения к правилам не имеют. Приват ведет себя как обычный мошенник, причем довольно примитивный. В этом случае садясь за один стол играть с ними надо либо сразу понимать и принимать тот факт что с большой вероятностью тебя кинут, либо ... не садится играть вообще. Мне ближе второе Не совсем понял по поводу обратной связи. Ну есть сейчас у ряда обратившися отписка от банка о том что нету приглашения - "нету мультиков" - как такая обратная связь помогает сейчас или поможет в будущем? Я даже видел ответ где поддержка банка ссылается на право менять условия акции, но при этом официальные правила так и не были изменены - поменялись лишь трактовки на стартовой странице акции которые отношения к правилам не имеют. Приват ведет себя как обычный мошенник, причем довольно примитивный. В этом случае садясь за один стол играть с ними надо либо сразу понимать и принимать тот факт что с большой вероятностью тебя кинут, либо ... не садится играть вообще. Мне ближе второе

Если тебя кинут, можно поступить по разному. Сделать вид, что все нормально. Или указать, что подобный факт не должен иметь место, априори. Этому свидетельствует практика "стейков".

Для этого есть рычаги, если окажется, что их нет, тогда здесь и говорить больше не о чем, причем не только касательно подобного мелкого мошенничества в больших границах, но и более весомых жизненных обстоятельств вообще.

Попросту если не ответить, когда тебе фактически плюнули в лицо, следующий раз плюнут уже с усмешкой. Это уже мое мнение.

Не участвовать, это уже следствие из одного из первых двух вариантов, да с этим нельзя не согласиться. Если тебя кинут, можно поступить по разному. Сделать вид, что все нормально. Или указать, что подобный факт не должен иметь место, априори. Этому свидетельствует практика "стейков".Для этого есть рычаги, если окажется, что их нет, тогда здесь и говорить больше не о чем, причем не только касательно подобного мелкого мошенничества в больших границах, но и более весомых жизненных обстоятельств вообще.Попросту если не ответить, когда тебе фактически плюнули в лицо, следующий раз плюнут уже с усмешкой. Это уже мое мнение.Не участвовать, это уже следствие из одного из первых двух вариантов, да с этим нельзя не согласиться. копейка

Повідомлень: 620 З нами з: 31.07.19 Подякував: 406 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:11 Re: ПриватБанк Свого часу оформлював кредит готівкою, який погасив достроково. Після цього приват урізав ліміт майже вдвічі. Де логіка? Чи причина у достроковому погашенні? otshelnick1

Повідомлень: 152 З нами з: 13.10.22 Подякував: 12 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:21 копейка уважаю ваше мнение. Но ценю свое время, стараюсь по возможности не тратить его попусту. Если посмотреть на проблему с другой точки зрения по получится, что по сути вы косвенно помогаете банку совершенствоваться в обмане клиентов. И банк совершенствуется - к примеру научился на стейках (и я так понимаю на других обманах) и теперь прописав соответствующий пункт тупо бравирует своим правом менять условия по ходу, посылая всех в сад. Мне "учить" банк такому не интересно. Считаю правильнее - голосовать "ногами" - давно отсюда все вывел, использую банк лишь для контрагентов, не имеющих карт других банков. Таково мое мнение и мое решение. WallNutPen Повідомлень: 977 З нами з: 08.06.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 358359360361 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 1 гістьМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор