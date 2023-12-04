Додано: Нед 03 гру, 2023 22:06

WallNutPen написав: копейка написав: Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже. Это правда, да только на следующий раз без обратной связи будет еще хуже. Не совсем понял по поводу обратной связи. Ну есть сейчас у ряда обратившися отписка от банка о том что нету приглашения - "нету мультиков" - как такая обратная связь помогает сейчас или поможет в будущем? Я даже видел ответ где поддержка банка ссылается на право менять условия акции, но при этом официальные правила так и не были изменены - поменялись лишь трактовки на стартовой странице акции которые отношения к правилам не имеют. Приват ведет себя как обычный мошенник, причем довольно примитивный. В этом случае садясь за один стол играть с ними надо либо сразу понимать и принимать тот факт что с большой вероятностью тебя кинут, либо ... не садится играть вообще. Мне ближе второе Не совсем понял по поводу обратной связи. Ну есть сейчас у ряда обратившися отписка от банка о том что нету приглашения - "нету мультиков" - как такая обратная связь помогает сейчас или поможет в будущем? Я даже видел ответ где поддержка банка ссылается на право менять условия акции, но при этом официальные правила так и не были изменены - поменялись лишь трактовки на стартовой странице акции которые отношения к правилам не имеют. Приват ведет себя как обычный мошенник, причем довольно примитивный. В этом случае садясь за один стол играть с ними надо либо сразу понимать и принимать тот факт что с большой вероятностью тебя кинут, либо ... не садится играть вообще. Мне ближе второе

Если тебя кинут, можно поступить по разному. Сделать вид, что все нормально. Или указать, что подобный факт не должен иметь место, априори. Этому свидетельствует практика "стейков".Для этого есть рычаги, если окажется, что их нет, тогда здесь и говорить больше не о чем, причем не только касательно подобного мелкого мошенничества в больших границах, но и более весомых жизненных обстоятельств вообще.Попросту если не ответить, когда тебе фактически плюнули в лицо, следующий раз плюнут уже с усмешкой. Это уже мое мнение.Не участвовать, это уже следствие из одного из первых двух вариантов, да с этим нельзя не согласиться.