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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 22:38
kulikrom
мне имеют голову справками и кредитами (не открытыми даже), закрываю вск кредитене счета.
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PrivatSucks
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