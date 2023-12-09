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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 359360361362

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:38

kulikrom
мне имеют голову справками и кредитами (не открытыми даже), закрываю вск кредитене счета. :)
PrivatSucks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:43

Прийшла індивідуальна пропозиція на зняття з уні без комісії. Скажіть: 1. Чи входить зняття у пільговий період і 2.Чи можна знімати з будь-якої універсалки,якщо в мене пропозиція по одній картці, але в екаунті до одного рахунку прив'язані дві.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:14

Re: ПриватБанк

melkh,
1) так
2) так (при знятті в банкоматі ПриватБанку, якщо буде комісія за зняття кредитних коштів, то він про це попередить)
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:10

  emeta написав:а сколько можно отправить на православную по тропинке?
есть лимит?
уходит ли на чужие картсчета или только на свой?

За ліміти не скажу - максимально що відсилав - 50 тис. А ось стосовно чужих карт-рахунків знаю точно - відсилається нормально
1finanсier
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