kulikrom
мне имеют голову справками и кредитами (не открытыми даже), закрываю вск кредитене счета.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 22:38
kulikrom
мне имеют голову справками и кредитами (не открытыми даже), закрываю вск кредитене счета.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:43
Прийшла індивідуальна пропозиція на зняття з уні без комісії. Скажіть: 1. Чи входить зняття у пільговий період і 2.Чи можна знімати з будь-якої універсалки,якщо в мене пропозиція по одній картці, але в екаунті до одного рахунку прив'язані дві.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:14
Re: ПриватБанк
melkh,
1) так
2) так (при знятті в банкоматі ПриватБанку, якщо буде комісія за зняття кредитних коштів, то він про це попередить)
Додано: Суб 09 гру, 2023 19:10
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