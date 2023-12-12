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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 359360361362

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ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:38

kulikrom
мне имеют голову справками и кредитами (не открытыми даже), закрываю вск кредитене счета. :)
PrivatSucks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:43

Прийшла індивідуальна пропозиція на зняття з уні без комісії. Скажіть: 1. Чи входить зняття у пільговий період і 2.Чи можна знімати з будь-якої універсалки,якщо в мене пропозиція по одній картці, але в екаунті до одного рахунку прив'язані дві.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:14

Re: ПриватБанк

melkh,
1) так
2) так (при знятті в банкоматі ПриватБанку, якщо буде комісія за зняття кредитних коштів, то він про це попередить)
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:10

  emeta написав:а сколько можно отправить на православную по тропинке?
есть лимит?
уходит ли на чужие картсчета или только на свой?

За ліміти не скажу - максимально що відсилав - 50 тис. А ось стосовно чужих карт-рахунків знаю точно - відсилається нормально
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:20

Re: ПриватБанк

  1finanсier написав:За ліміти не скажу - максимально що відсилав - 50 тис.
Однією операцією чи декількома в один день?
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:54

  Howl написав:
  1finanсier написав:За ліміти не скажу - максимально що відсилав - 50 тис.
Однією операцією чи декількома в один день?

Однією. Немає сенсу дробити.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:33

кешбек за оплату коммуналки через изипей начисляется?
Через что лучше платить кроме пумбовского payhub?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 01:00

  emeta написав:кешбек за оплату коммуналки через изипей начисляется?


по ясно через изи начисляют 3% (сразу в приложении видно)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:33

Re: ПриватБанк

Потолок КБ в 500 грн/месяц у Привата действует по всем категориям-акциям (товары для дома, рестораны, одежда и т.п.) или по каждой из них отдельно?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:42

Кащей По кожній окремо.
melkh
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