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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 22:38
kulikrom
мне имеют голову справками и кредитами (не открытыми даже), закрываю вск кредитене счета.
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PrivatSucks
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:43
Прийшла індивідуальна пропозиція на зняття з уні без комісії. Скажіть: 1. Чи входить зняття у пільговий період і 2.Чи можна знімати з будь-якої універсалки,якщо в мене пропозиція по одній картці, але в екаунті до одного рахунку прив'язані дві.
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melkh
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:14
melkh,
1) так
2) так (при знятті в банкоматі ПриватБанку, якщо буде комісія за зняття кредитних коштів, то він про це попередить)
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Howl
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:10
emeta написав:
а сколько можно отправить на православную по тропинке?
есть лимит?
уходит ли на чужие картсчета или только на свой?
За ліміти не скажу - максимально що відсилав - 50 тис. А ось стосовно чужих карт-рахунків знаю точно - відсилається нормально
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1finanсier
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:20
1finanсier написав:
За ліміти не скажу - максимально що відсилав - 50 тис.
Однією операцією чи декількома в один день?
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Howl
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:54
Howl написав: 1finanсier написав:
За ліміти не скажу - максимально що відсилав - 50 тис.
Однією операцією чи декількома в один день?
Однією. Немає сенсу дробити.
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novichok
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Додано: Пон 11 гру, 2023 00:33
кешбек за оплату коммуналки через изипей начисляется?
Через что лучше платить кроме пумбовского payhub?
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emeta
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Додано: Пон 11 гру, 2023 01:00
emeta написав:
кешбек за оплату коммуналки через изипей начисляется?
по ясно через изи начисляют 3% (сразу в приложении видно)
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uaprofi
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:33
Потолок КБ в 500 грн/месяц у Привата действует по всем категориям-акциям (товары для дома, рестораны, одежда и т.п.) или по каждой из них отдельно?
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Кащей
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:42
Кащей По кожній окремо.
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melkh
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