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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:05
Re: ПриватБанк
В них кешбек треба вигризати? Бо в мене з 5 операцій кешбек нарахували тільки по одній
Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:28
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 16 гру, 2023 14:21
Re: ПриватБанк
Точніше, кешбек нарахували по 5 операціям, а виплатили по одній
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