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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:05

Re: ПриватБанк

В них кешбек треба вигризати? Бо в мене з 5 операцій кешбек нарахували тільки по одній
Boundless
 
Повідомлень: 2146
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:28

Re: ПриватБанк

  Boundless написав:В них кешбек треба вигризати?

Досить часто
chipmunk
 
Повідомлень: 8993
З нами з: 15.04.09
Подякував: 557 раз.
Подякували: 579 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:21

Re: ПриватБанк

Точніше, кешбек нарахували по 5 операціям, а виплатили по одній
Boundless
 
Повідомлень: 2146
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:57

Пришло 50 грн. + Родственнику
Видно отдуплилился примат по кешбеку за трату по мастеру от 100 грн. + снятие налички на любую сумму?
demichh
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 20:32

  demichh написав:Пришло 50 грн. + Родственнику
Видно отдуплилился примат по кешбеку за трату по мастеру от 100 грн. + снятие налички на любую сумму?

Мне вчера пришло 50 грн по этой же акции, создавали заявку, разбирались сказали не выполнил условие - не зарегистрировался в письме на почте, а зарегистрировался на странице привата где акции. Уже и не ожидал что выплатят.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 218
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 360361362363
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