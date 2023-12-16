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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:05
Re: ПриватБанк
В них кешбек треба вигризати? Бо в мене з 5 операцій кешбек нарахували тільки по одній
Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:28
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 16 гру, 2023 14:21
Re: ПриватБанк
Точніше, кешбек нарахували по 5 операціям, а виплатили по одній
Додано: Суб 16 гру, 2023 19:57
Пришло 50 грн. + Родственнику
Видно отдуплилился примат по кешбеку за трату по мастеру от 100 грн. + снятие налички на любую сумму?
Додано: Суб 16 гру, 2023 20:32
Мне вчера пришло 50 грн по этой же акции, создавали заявку, разбирались сказали не выполнил условие - не зарегистрировался в письме на почте, а зарегистрировался на странице привата где акции. Уже и не ожидал что выплатят.
Додано: Суб 16 гру, 2023 21:36
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