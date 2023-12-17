stryzhko написав:Та тестові платежі на половину кредліма я то зробив. Тепер думаю чи не було ніяких змін, бо більше року практично не користувався ним. Якщо таки карта з грейсу не випаде, то завтра вже пристрою решту, якщо приват так розщедрився.Goodman написав:stryzhko все індивідульно, зробіть тестовий р2р і на наступний день побачите в розділі ІНФОРМАЦІЯ кредитної картки.
Каменів немає, але треба уважно слухати Платіж треба зробити на власну карту іншого банку одноразово від 5000 до 29999грн. Він буде без відсотків.І після цього буде знижка у відсотках до 2.5 на наступний рік. Хоча, можливо у вас інши умови, ліміти то у всіх різні