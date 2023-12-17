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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:39

  stryzhko написав:
Goodman написав:stryzhko все індивідульно, зробіть тестовий р2р і на наступний день побачите в розділі ІНФОРМАЦІЯ кредитної картки.
Та тестові платежі на половину кредліма я то зробив. Тепер думаю чи не було ніяких змін, бо більше року практично не користувався ним. Якщо таки карта з грейсу не випаде, то завтра вже пристрою решту, якщо приват так розщедрився.

Каменів немає, але треба уважно слухати :) Платіж треба зробити на власну карту іншого банку одноразово від 5000 до 29999грн. Він буде без відсотків.І після цього буде знижка у відсотках до 2.5 на наступний рік. Хоча, можливо у вас інши умови, ліміти то у всіх різні :!:
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:55

а які платежі/перекази в приваті випадають з грейса :shock: ?
наче в приваті все йде в грейсі :?:
Kalgan
 
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