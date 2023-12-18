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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 361362363364 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 59 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 6 2- Погане. Некомпетентне. 12% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 37% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 7 Всього голосів : 59 Додано: Нед 17 гру, 2023 22:39 stryzhko написав: Goodman написав: stryzhko все індивідульно, зробіть тестовий р2р і на наступний день побачите в розділі ІНФОРМАЦІЯ кредитної картки. Та тестові платежі на половину кредліма я то зробив. Тепер думаю чи не було ніяких змін, бо більше року практично не користувався ним. Якщо таки карта з грейсу не випаде, то завтра вже пристрою решту, якщо приват так розщедрився. Та тестові платежі на половину кредліма я то зробив. Тепер думаю чи не було ніяких змін, бо більше року практично не користувався ним. Якщо таки карта з грейсу не випаде, то завтра вже пристрою решту, якщо приват так розщедрився.

Каменів немає, але треба уважно слухати Платіж треба зробити на власну карту іншого банку одноразово від 5000 до 29999грн. Він буде без відсотків.І після цього буде знижка у відсотках до 2.5 на наступний рік. Хоча, можливо у вас інши умови, ліміти то у всіх різні Каменів немає, але треба уважно слухатиПлатіж треба зробити на власну карту іншого банку одноразово від 5000 до 29999грн. Він буде без відсотків.І після цього буде знижка у відсотках до 2.5 на наступний рік. Хоча, можливо у вас інши умови, ліміти то у всіх різні Rack Повідомлень: 574 З нами з: 29.01.09 Подякував: 54 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 22:55 ?

наче в приваті все йде в грейсі а які платежі/перекази в приваті випадають з грейсаначе в приваті все йде в грейсі Kalgan Повідомлень: 1103 З нами з: 02.01.19 Подякував: 47 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 13:30 Re: ПриватБанк Кто в курсе, сейчас можно с универсальной привата отправить деньги на карту другого банка с фикс комиссией 3 грн (через платеж)? Раньше помню что можно было, а сейчас через какой пункт меню не попробую, пишет что комис 0.5% или даже 1%, закрыли лавочку что-ли? v_tichsh

Повідомлень: 3 З нами з: 14.09.23 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 14:41 v_tichsh написав: Кто в курсе, сейчас можно с универсальной привата отправить деньги на карту другого банка с фикс комиссией 3 грн (через платеж)? Раньше помню что можно было, а сейчас через какой пункт меню не попробую, пишет что комис 0.5% или даже 1%, закрыли лавочку что-ли? Кто в курсе, сейчас можно с универсальной привата отправить деньги на карту другого банка с фикс комиссией 3 грн (через платеж)? Раньше помню что можно было, а сейчас через какой пункт меню не попробую, пишет что комис 0.5% или даже 1%, закрыли лавочку что-ли?

там зависит от номера счета, если номер счета юрика 2600 или другие то дает 3грн, если видит физика 2620 то переключается в режим обдиралова там зависит от номера счета, если номер счета юрика 2600 или другие то дает 3грн, если видит физика 2620 то переключается в режим обдиралова nekefer

Повідомлень: 780 З нами з: 24.10.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 103 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 361362363364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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