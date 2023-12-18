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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 гру, 2023 22:39
stryzhko написав:
Goodman написав:stryzhko все індивідульно, зробіть тестовий р2р і на наступний день побачите в розділі ІНФОРМАЦІЯ кредитної картки.
Та тестові платежі на половину кредліма я то зробив. Тепер думаю чи не було ніяких змін, бо більше року практично не користувався ним. Якщо таки карта з грейсу не випаде, то завтра вже пристрою решту, якщо приват так розщедрився.
Каменів немає, але треба уважно слухати
Платіж треба зробити на власну
карту іншого банку одноразово
від 5000 до 29999грн. Він буде без відсотків.І після цього буде знижка у відсотках до 2.5 на наступний рік. Хоча, можливо у вас інши умови, ліміти то у всіх різні
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Додано: Нед 17 гру, 2023 22:55
а які платежі/перекази в приваті випадають з грейса
?
наче в приваті все йде в грейсі
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Додано: Пон 18 гру, 2023 13:30
Кто в курсе, сейчас можно с универсальной привата отправить деньги на карту другого банка с фикс комиссией 3 грн (через платеж)? Раньше помню что можно было, а сейчас через какой пункт меню не попробую, пишет что комис 0.5% или даже 1%, закрыли лавочку что-ли?
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v_tichsh
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:41
v_tichsh написав:
Кто в курсе, сейчас можно с универсальной привата отправить деньги на карту другого банка с фикс комиссией 3 грн (через платеж)? Раньше помню что можно было, а сейчас через какой пункт меню не попробую, пишет что комис 0.5% или даже 1%, закрыли лавочку что-ли?
там зависит от номера счета, если номер счета юрика 2600 или другие то дает 3грн, если видит физика 2620 то переключается в режим обдиралова
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nekefer
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:51
nekefer
Мда, что-то с такими изменениями примат стал совсем не интересен. С ФОП счета надеюсь все ещё можно выводить за 3 грн?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 16:15
v_tichsh написав:nekefer
Мда, что-то с такими изменениями примат стал совсем не интересен. С ФОП счета надеюсь все ещё можно выводить за 3 грн?
не скажу по фопам совсем другие тарифы же
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Додано: Пон 18 гру, 2023 16:24
v_tichsh написав:nekefer
Мда, что-то с такими изменениями примат стал совсем не интересен. С ФОП счета надеюсь все ещё можно выводить за 3 грн?
вроде да , но от тарифа может зависеть . Для ИТ 3 грн , плюс если выполняется условие 5000 , то бесплатно и обслуживание и СЕПы
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