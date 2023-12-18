RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:39

  stryzhko написав:
Goodman написав:stryzhko все індивідульно, зробіть тестовий р2р і на наступний день побачите в розділі ІНФОРМАЦІЯ кредитної картки.
Та тестові платежі на половину кредліма я то зробив. Тепер думаю чи не було ніяких змін, бо більше року практично не користувався ним. Якщо таки карта з грейсу не випаде, то завтра вже пристрою решту, якщо приват так розщедрився.

Каменів немає, але треба уважно слухати :) Платіж треба зробити на власну карту іншого банку одноразово від 5000 до 29999грн. Він буде без відсотків.І після цього буде знижка у відсотках до 2.5 на наступний рік. Хоча, можливо у вас інши умови, ліміти то у всіх різні :!:
Rack
 
Повідомлень: 574
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:55

а які платежі/перекази в приваті випадають з грейса :shock: ?
наче в приваті все йде в грейсі :?:
Kalgan
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:30

Re: ПриватБанк

Кто в курсе, сейчас можно с универсальной привата отправить деньги на карту другого банка с фикс комиссией 3 грн (через платеж)? Раньше помню что можно было, а сейчас через какой пункт меню не попробую, пишет что комис 0.5% или даже 1%, закрыли лавочку что-ли?
v_tichsh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.09.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:41

  v_tichsh написав:Кто в курсе, сейчас можно с универсальной привата отправить деньги на карту другого банка с фикс комиссией 3 грн (через платеж)? Раньше помню что можно было, а сейчас через какой пункт меню не попробую, пишет что комис 0.5% или даже 1%, закрыли лавочку что-ли?

там зависит от номера счета, если номер счета юрика 2600 или другие то дает 3грн, если видит физика 2620 то переключается в режим обдиралова
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 782
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:51

nekefer
Мда, что-то с такими изменениями примат стал совсем не интересен. С ФОП счета надеюсь все ещё можно выводить за 3 грн?
v_tichsh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.09.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:15

  v_tichsh написав:nekefer
Мда, что-то с такими изменениями примат стал совсем не интересен. С ФОП счета надеюсь все ещё можно выводить за 3 грн?
не скажу по фопам совсем другие тарифы же
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 782
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:24

  v_tichsh написав:nekefer
Мда, что-то с такими изменениями примат стал совсем не интересен. С ФОП счета надеюсь все ещё можно выводить за 3 грн?



вроде да , но от тарифа может зависеть . Для ИТ 3 грн , плюс если выполняется условие 5000 , то бесплатно и обслуживание и СЕПы
bems654556
 
Повідомлень: 154
З нами з: 25.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 361362363364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.