RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:39

  stryzhko написав:
Goodman написав:stryzhko все індивідульно, зробіть тестовий р2р і на наступний день побачите в розділі ІНФОРМАЦІЯ кредитної картки.
Та тестові платежі на половину кредліма я то зробив. Тепер думаю чи не було ніяких змін, бо більше року практично не користувався ним. Якщо таки карта з грейсу не випаде, то завтра вже пристрою решту, якщо приват так розщедрився.

Каменів немає, але треба уважно слухати :) Платіж треба зробити на власну карту іншого банку одноразово від 5000 до 29999грн. Він буде без відсотків.І після цього буде знижка у відсотках до 2.5 на наступний рік. Хоча, можливо у вас інши умови, ліміти то у всіх різні :!:
Rack
 
Повідомлень: 576
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:55

а які платежі/перекази в приваті випадають з грейса :shock: ?
наче в приваті все йде в грейсі :?:
Kalgan
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:30

Re: ПриватБанк

Кто в курсе, сейчас можно с универсальной привата отправить деньги на карту другого банка с фикс комиссией 3 грн (через платеж)? Раньше помню что можно было, а сейчас через какой пункт меню не попробую, пишет что комис 0.5% или даже 1%, закрыли лавочку что-ли?
v_tichsh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.09.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:41

  v_tichsh написав:Кто в курсе, сейчас можно с универсальной привата отправить деньги на карту другого банка с фикс комиссией 3 грн (через платеж)? Раньше помню что можно было, а сейчас через какой пункт меню не попробую, пишет что комис 0.5% или даже 1%, закрыли лавочку что-ли?

там зависит от номера счета, если номер счета юрика 2600 или другие то дает 3грн, если видит физика 2620 то переключается в режим обдиралова
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 783
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:51

nekefer
Мда, что-то с такими изменениями примат стал совсем не интересен. С ФОП счета надеюсь все ещё можно выводить за 3 грн?
v_tichsh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.09.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:15

  v_tichsh написав:nekefer
Мда, что-то с такими изменениями примат стал совсем не интересен. С ФОП счета надеюсь все ещё можно выводить за 3 грн?
не скажу по фопам совсем другие тарифы же
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 783
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:24

  v_tichsh написав:nekefer
Мда, что-то с такими изменениями примат стал совсем не интересен. С ФОП счета надеюсь все ещё можно выводить за 3 грн?



вроде да , но от тарифа может зависеть . Для ИТ 3 грн , плюс если выполняется условие 5000 , то бесплатно и обслуживание и СЕПы
bems654556
 
Повідомлень: 155
З нами з: 25.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:35

Re: ПриватБанк

Є преміальна картка. Щоб не було комісу за обслуговування--потрібно витрачати в місяць від 25т. Ще в минуломцу місяці переводив на ICU (купівля облігацій) з МСС 8398 і умова безкоштовності виконувалась. В цьому місяці МСС 6211 і я так розумію це не враховується у "правильні" витрати. Які ще є варіанти тримати преміальну без коміса? Купівлі в магазинах не пропонувати (використовую інші карти)
Golf_streem
 
Повідомлень: 342
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:05

  Golf_streem написав:Є преміальна картка. Щоб не було комісу за обслуговування--потрібно витрачати в місяць від 25т. Ще в минуломцу місяці переводив на ICU (купівля облігацій) з МСС 8398 і умова безкоштовності виконувалась. В цьому місяці МСС 6211 і я так розумію це не враховується у "правильні" витрати. Які ще є варіанти тримати преміальну без коміса? Купівлі в магазинах не пропонувати (використовую інші карти)


а якись жирний депозит - є такий варіант в ПБ? для прикладу як в Сенсі - або депо або трати в міс
greenozon
 
Повідомлень: 15854
З нами з: 01.06.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:21

  Golf_streem написав:Які ще є варіанти тримати преміальну без коміса?

Користуватись преміум іншого банку.
Маєте персонального - от і запитайте.
  greenozon написав:а якись жирний депозит - є такий варіант в ПБ? для прикладу як в Сенсі - або депо або трати в міс

Остання цифра, яку пам'ятаю, 1 млн в сумі. Але вроді зараз нема.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6366
З нами з: 19.04.12
Подякував: 98 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 361362363364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3640)
19.12.2023 20:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.