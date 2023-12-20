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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365

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ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:36

Golf_streem висновку щодо 6211 дійшли емпіричним шляхом чи ББС?
KVV
 
Повідомлень: 1237
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 02:18

  KVV написав:Golf_streem висновку щодо 6211 дійшли емпіричним шляхом чи ББС?

Назва операції в додатку з "Благодійність" змінилася на "Сервісні операції". Дзвінок в КЦ підтвердив мою здогадку.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:15

Re: ПриватБанк

А может подскажет кто - как выгоднее всего вывести наличку гривневую с ФОПа приватовского после оплаты налогов?

Через карту приватовскую ФОПа 1% в кассе.

Есть еще карты Моно, ПУМБа и Кредит Днепра, может на них толкнуть и тоже в кассе снять можно?)
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:00

Re: ПриватБанк

На карту єПідтримка зарахувались кошти з ОВДП як їх зняти, перевести без комісії?
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:27

pavyak В касі або банкоматі зісканувавши qr код.
Ой+
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