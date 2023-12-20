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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 02:18
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:15
Re: ПриватБанк
А может подскажет кто - как выгоднее всего вывести наличку гривневую с ФОПа приватовского после оплаты налогов?
Через карту приватовскую ФОПа 1% в кассе.
Есть еще карты Моно, ПУМБа и Кредит Днепра, может на них толкнуть и тоже в кассе снять можно?)
Додано: Сер 20 гру, 2023 18:00
Re: ПриватБанк
На карту єПідтримка зарахувались кошти з ОВДП як їх зняти, перевести без комісії?
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