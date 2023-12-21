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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 гру, 2023 23:36
Golf_streem висновку щодо 6211 дійшли емпіричним шляхом чи ББС?
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KVV
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Додано: Сер 20 гру, 2023 02:18
KVV написав:Golf_streem
висновку щодо 6211 дійшли емпіричним шляхом чи ББС?
Назва операції в додатку з "Благодійність" змінилася на "Сервісні операції". Дзвінок в КЦ підтвердив мою здогадку.
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Golf_streem
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Додано: Сер 20 гру, 2023 16:15
А может подскажет кто - как выгоднее всего вывести наличку гривневую с ФОПа приватовского после оплаты налогов?
Через карту приватовскую ФОПа 1% в кассе.
Есть еще карты Моно, ПУМБа и Кредит Днепра, может на них толкнуть и тоже в кассе снять можно?)
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NDV
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:00
На карту єПідтримка зарахувались кошти з ОВДП як їх зняти, перевести без комісії?
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pavyak
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:27
pavyak В касі або банкоматі зісканувавши qr код.
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Ой+
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Додано: Чет 21 гру, 2023 16:03
Друзі,вітаю. Чи є зараз стежки з Привату для виведення коштів? Якщо кошти на Інтернет карті.
Чи зараз тільки через депозит і потім через касу банка?
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JanIs
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Додано: Чет 21 гру, 2023 18:13
JanIs написав:
Друзі,вітаю. Чи є зараз стежки з Привату для виведення коштів? Якщо кошти на Інтернет карті.
Чи зараз тільки через депозит і потім через касу банка?
юнекс точно,отп давно не використовував. По останньому треба оновити додаток
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sens
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Додано: Чет 21 гру, 2023 18:50
sens,не підкажете,які пакети краще відкрити в обидвох банках для переказу коштів?
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JanIs
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