RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:36

Golf_streem висновку щодо 6211 дійшли емпіричним шляхом чи ББС?
KVV
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 29.11.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 02:18

  KVV написав:Golf_streem висновку щодо 6211 дійшли емпіричним шляхом чи ББС?

Назва операції в додатку з "Благодійність" змінилася на "Сервісні операції". Дзвінок в КЦ підтвердив мою здогадку.
Golf_streem
 
Повідомлень: 343
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:15

Re: ПриватБанк

А может подскажет кто - как выгоднее всего вывести наличку гривневую с ФОПа приватовского после оплаты налогов?

Через карту приватовскую ФОПа 1% в кассе.

Есть еще карты Моно, ПУМБа и Кредит Днепра, может на них толкнуть и тоже в кассе снять можно?)
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 09.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:00

Re: ПриватБанк

На карту єПідтримка зарахувались кошти з ОВДП як їх зняти, перевести без комісії?
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 15.02.10
Подякував: 28 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:27

pavyak В касі або банкоматі зісканувавши qr код.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6368
З нами з: 19.04.12
Подякував: 98 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 16:03

Re: ПриватБанк

Друзі,вітаю. Чи є зараз стежки з Привату для виведення коштів? Якщо кошти на Інтернет карті.
Чи зараз тільки через депозит і потім через касу банка?
JanIs
 
Повідомлень: 47
З нами з: 15.06.23
Подякував: 25 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:13

  JanIs написав:Друзі,вітаю. Чи є зараз стежки з Привату для виведення коштів? Якщо кошти на Інтернет карті.
Чи зараз тільки через депозит і потім через касу банка?
юнекс точно,отп давно не використовував. По останньому треба оновити додаток
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15122
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:50

sens,не підкажете,які пакети краще відкрити в обидвох банках для переказу коштів?
JanIs
 
Повідомлень: 47
З нами з: 15.06.23
Подякував: 25 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 362363364365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.