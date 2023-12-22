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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 363364365366

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 22:52

Re: ПриватБанк

  Rack написав:Платіж треба зробити на власну карту іншого банку одноразово від 5000 до 29999грн.


Я теж пристав на таку пропозицію банку.
Чат сказав від 5000 до ..... верхньої межі кредитного ліміту.
Якщо ліміт 100к то це 100к.
Все добре, але очково .... через місяць халепа якась ( як у КС ) ,
то нічого не заробиш, а тільки проробиш.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 05:11

nekefer

с универсалки ведь тоже 1%
NDV
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