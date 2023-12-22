Я теж пристав на таку пропозицію банку.
Чат сказав від 5000 до ..... верхньої межі кредитного ліміту.
Якщо ліміт 100к то це 100к.
Все добре, але очково .... через місяць халепа якась ( як у КС ) ,
то нічого не заробиш, а тільки проробиш.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 гру, 2023 22:52
Re: ПриватБанк
Я теж пристав на таку пропозицію банку.
Чат сказав від 5000 до ..... верхньої межі кредитного ліміту.
Якщо ліміт 100к то це 100к.
Все добре, але очково .... через місяць халепа якась ( як у КС ) ,
то нічого не заробиш, а тільки проробиш.
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