Rack написав:Платіж треба зробити на власну карту іншого банку одноразово від 5000 до 29999грн.
Я теж пристав на таку пропозицію банку. Чат сказав від 5000 до ..... верхньої межі кредитного ліміту. Якщо ліміт 100к то це 100к. Все добре, але очково .... через місяць халепа якась ( як у КС ) , то нічого не заробиш, а тільки проробиш.
Тарифи за Картками для виплат в національній валюті Картка для виплат Золота картка для виплат Комісія за нецільове поповнення Картки для виплат (крім заробітної плати, пенсії, соціальних виплат) З 01.09.2022 0,5% від суми (max 50 грн) за поповнення в межах України https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... lia-viplat
NDV написав:А может подскажет кто - как выгоднее всего вывести наличку гривневую с ФОПа приватовского после оплаты налогов?
Через карту приватовскую ФОПа 1% в кассе.
Есть еще карты Моно, ПУМБа и Кредит Днепра, может на них толкнуть и тоже в кассе снять можно?)
Если с ФОП счета грн через СЄП Приват24 для Бизнеса отправить на счет своей карты для выплат в Привате. Это 3 грн со стороны ФОП. И комиссия за пополнение карты для выплат 50 грн. Все правильно?
Відкриття рахунку Безкоштовно Проведення платежів до бюджету (сплата податків тощо) Безкоштовно Платежі в інший банк 0 грн* (у разі витрат з карток на суму від 5 000 грн) або 3 грн (у разі витрат до 5 000 грн)
РКО (щомісячна абонплата) 0 грн* (у разі витрат з карток на суму від 5 000 грн) або 50 грн (у разі витрат до 5 000 грн) Комісія за перерахування коштів з рахунку ФОП на картку для виплат 0,5% від суми, max 50 грн Комісія за перерахування коштів з рахунку ФОП на картку для виплат для ІТ-компаній (від 50 підприємців) не тарифікується Умова тарифу: якщо з 25-го числа минулого місяця до 25-го числа поточного місяця витратити від 5 000 грн у торговосервісних підприємствах або інтернет-магазинах з будь-якої особистої картки ПриватБанку, то РКО за поточний місяць буде безкоштовним, а платежі в інший банк – безкоштовними наступного місяця.